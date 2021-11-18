أشاد الجانبان الروسي والسوري بنتائج جهودهما من أجل تأمين الظروف الملائمة لاستمرار عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، وتسريع وتيرة المصالحات الوطنية. والتقى الرئيس السوري بشار الأسد بوفد روسي يترأسه ألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يزور سوريا للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري المشترك للهيئتين التنسيقيتين السورية والروسية حول عودة اللاجئين والمهجرين المنعقد في دمشق.

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إن "محاولة إنشاء أشباه الدول داخل سوريا غير مقبولة"، وشدد على ضرورة احترام سيادة سوريا وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية.

وخلال جلسة حوارية في قصر المؤتمرات بدمشق, قال لافرنتييف إنه "لا بد من استمرار محاربة التنظيمات الإرهابية وخاصة الموجودة في إدلب، وتنفيذ الاتفاقيات التي وقعتها تركيا التي تتحمل مسؤولية الهجمات الإرهابية هناك كما يجب أيضا محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق شرق سوريا".

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أربعة مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا.

بحثت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع القائم بأعمال السفارة الصومالية في دمشق الحوار مع الحكومة السورية والعملية السياسية والتهديدات التركية على المنطقة,واستقبل عبد الكريم عمر، الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فرحان جرحان، القائم بأعمال السفارة الصومالية في دمشق ورئيس بعثة الجمهورية الصومالية فيها، والسيدة ناتاشا، رئيسة مكتب منظمة اليونيسف في شمال وشرق سوريا.وأكد عمر على جدية الإدارة الذاتية لأي حوار، كما إنها تحاول فتح قنوات الحوار مع دمشق، وفي تواصل دائم مع الروس للعب دور الضامن في الحوار، وتتمنى الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية،أن قوات الجيش السوري تصدت لهجوم إسرائيلي بصاروخين استهدفا بناء فارغا جنوب دمشق",وأضافت وسائل الإعلام السورية أنه "تم إسقاط أحد الصواريخ المعادية"، مشيرة إلى أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر.

ذكر "المرصد السوري "المعارض، ومقره في بريطانيا،أن نحو 140 مسلحا عادوا إلى سوريا على متن طائرات تركية من ليبيا، وذلك بعد توقف دام نحو 15 يوما في عمليات نقل المسلحين السوريين من وإلى ليبيا,و ينتمي هؤلاء المسلحون إلى "فرقة السلطان مراد" و"فرقة الحمزة" وفصائل مسلحة أخرى، ولم تستبدلهم تركيا بمسلحين آخرين في ليبيا حتى الآن..

اعتقلت الشرطة التركية الفنان السوري، عمر سليمان، وقال محمد سليمان نجل عمر سليمان أنه قد تكون هناك "تقارير كيدية رفعت ضد والده للسلطات التركية".