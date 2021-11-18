الديار/ هيام عيد

نقلت عن وزيراً سابقاً أن الإنتخابات النيابية ستجري في مواعيدها الدستورية ولو أن الطعن الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» بالتعديلات على قانون الإنتخاب، إلى المجلس الدستوري بالأمس، قد يؤدي إلى تغيير من حيث الموعد الزمني فقط وليس أكثر. وكشف أن الضغط الدولي، بدأ يتجاوز كل التوقعات وذلك بعدما باتت الروزنامة اللبنانية معلّقة فقط على استحقاق الإنتخابات، والذي سيكون المدخل إلى حصول التغيير على العديد من الأصعدة، كما أنه سيفتح الباب أمام حصول لبنان على المساعدة والدعم الموعودين، سواء من خلال برنامج خاص مع صندوق النقد الدولي أو من خلال الدعم المالي من مجموعة الدول المانحة، وهو ما تعوّل عليه الحكومة، من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه اللبنانيين كما تجاه المجتمع الدولي وعواصم القرار، التي تدعم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وخصوصاً خلال الأزمة الحكومية الراهنة.

اللواء/ عمر البردان

قال انها تتزايد المخاوف على مصير الانتخابات النيابية المقبلة، بعد الطعن الذي تقدم به تكتل «لبنان القوي» ضد القانون الانتخابي الحالي، وسط معلومات تشير إلى أن المجلس الدستوري، قد يقبل بهذا الطعن، ما يجعل هذا الاستحقاق، عرضة للتأجيل أو الإلغاء، وإن كان هناك عدد من الفرقاء السياسيين، لا يجدون غضاضة في الدفع بالانتخابات نحو التأجيل أو الإلغاء، طالما أن ذلك يصب في مصلحتهم، في ضوء ازدياد النقمة الشعبية على أداء الأحزاب والتيارات السياسية وقياداتها.

نداء الوطن/ كلير شكر

قالت إنّ الخطوة الأولى المنتظرة ستكون على المستوى القضائي، لتكون الخطوة الثانية استقالة قرداحي التي يريدها الرئيس نجيب ميقاتي من باب فتح ثغرة في جدار الأزمة مع السعودية، وبمثابة ثمن سيُدفع في "سوق الأخذ والردّ" بين القوى السياسية. وسبق لوزير الاعلام أن أكد أنه منفتح تجاه أي حل يفيد لبنان ويعيد ترميم علاقاته مع دول الخليج، لكنه شدد على ألّا تكون استقالته "مجرد طلقة في الهواء لا تؤدي إلى أي نتيجة".