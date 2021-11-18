روسيا اليوم

واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي ترحب باستئناف مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني

رحبت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي باستئناف مفاوضات فيينا ودعت للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اجتماع فريق العمل الخاص بإيران للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، اليوم الأربعاء، أن "الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي دانت السياسات العدوانية والخطيرة الإيرانية، بما في ذلك نشر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة واستخدامها بشكل مباشر".

واتهمت واشنطن ودول الخليج إيران و"عملاءها" باستخدام تلك الصواريخ والطائرات المسيرة ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية وخليج عمان وكذلك لاستهداف القوات الأمريكية التي تحارب "داعش".

واتفقت الولايات المتحدة ودول الخليج على أن "البرنامج النووي الإيراني يثير قلقا بالغا، حيث اتخذت إيران الخطوات التي لا حاجة لها على الصعيد المدني، لكنها مهمة بالنسبة لبرنامج الأسلحة النووي"، ودعت طهران إلى أن تتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وبحثت الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون الأوضاع في المنطقة، بما في ذلك العراق واليمن، مشيرة إلى أن "دعم إيران للمليشيات المسلحة حول المنطقة وبرنامجها للصواريخ البالستية يمثلان تهديدا واضحا على الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت واشنطن ودول الخليج أن "لدى إيران بديلا أفضل لهذا التصعيد المستمر، وبإمكانها المساهمة في أمن واستقرار المنطقة"، حيث أبلغ أعضاء مجلس التعاون الخليجي الجانب الأمريكي بجهودهم "لإقامة قنوات دبلوماسية فعالة مع إيران لمنع أو حل النزاعات"، وقدموا رؤية لتلك الجهود لتفعيل العلاقات السلمية في المنطقة.

ولفتت واشنطن ودول مجلس التعاون الخليجي إلى أن تعزيز العلاقات الاقتصادية مع إيران بعد رفع العقوبات الأمريكية عنها في إطار العودة إلى الاتفاق النووي يصب في مصلحة المنطقة بأسرها.

وشددت الولايات المتحدة ودول الخليج على أن "الجهود الدبلوماسية لن تنجح في حال استمرت إيران بإثارة الأزمة النووية"، مرحبة بالجولة السابعة من المفاوضات في فيينا، ودعت إلى "العودة السريعة والمتبادلة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ما سيمهد الطريق إلى الجهود الدبلوماسية الشاملة للتعامل مع كافة القضايا لضمان السلامة والأمن والازدهار المستدامة في المنطقة".

وحث المشاركون في الاجتماع الإدارة الإيرانية الجديدة إلى "اغتنام الفرصة الدبلوماسية الحالية لمنع وقوع النزاع والأزمة، وإرساء الأساس لتعزيز أمن وازدهار المنطقة".