الوكالة الوطنية للإعلام

وفد من حماس عند القومي مهنئا

زار وفد من قيادة لبنان برئاسة أمين السر الدوري والمسؤول السياسي لحركة حماس في الشمال أحمد الأسدي مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي، حيث كان في استقبالهم إلى جانب منفذ عام طرابلس فادي الشامي وناموس المنفذية أحمد حسن ومدير مديرية الثقافة محمد موسى، عضو المجلس الأعلى عبد الباسط عباس ورئيس هيئة منح رتبة الأمانة الياس عشي. وضم الوفد الزائر مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أبو عدنان عودة، ومسؤول العلاقات السياسية وممثل حركة الجهاد الإسلامي في شمال لبنان أبو اللواء موعد، ومسؤول جبهة النضال الشعبي أبوخليل زعل ومسؤول جبهة التحرير الفلسطينية أحمد أبو القاسم. وهنأ الوفد الحزب القومي في مناسبة عيد تأسيسه، وبإنتخاب النائب اسعد حردان رئيساُ للحزب، متمنيا له النجاح. وتم التداول في آخر مستجدات الوضع الفلسطيني العام في الداخل والخارج في ظل الصعوبات والتحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات الصهيونية. وأكد "القومي" للوفد أن القضية الفلسطينية هي لب الصراع القومي ولا خلاف عليها، و أنها أولى الأولويات. وأن الحزب قدم خيرة شبابه دفاعا عن فلسطين وأهلها، وهو دائما يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني للوصول إلى تحقيق التحرير التام للأرض المحتلة وإنجاز حق العودة.

وكالة الأناضول

استشهاد أسير فلسطيني بمستشفى إسرائيلي

قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، الخميس، إن أسيرا استشهد داخل مستشفى إسرائيلي نتيجة الإهمال الطبي.

وأعلن النادي في بيان: نبأ "استشهاد الأسير سامي العمور البالغ من العمر 39 عاما (...) في مستشفى سوروكا الإسرائيلي (جنوب)". وذكر أن "الأسير العمور من مدينة دير البلح في قطاع غزة ومعتقل منذ عام 2008، محكوم بالسجن 19 عاما، وطوال هذه السنوات حرمه الاحتلال من زيارة العائلة، حيث تمكنت والدته من زيارته لمرات محدودة في بداية اعتقاله فقط". وتابع نادي الأسير، أن العمور "ارتقى شهيدا نتيجة لسياسة وجريمة الإهمال الطبي المتعمد (القتل البطيء)". وبين أنه "كان يعاني من مشكلة خَِلقية في القلب تفاقمت جراء سياسة الإهمال الطبي والمماطلة في متابعة وضعه الصحي، وظروف الاعتقال القاسية التي تعرض لها على مدار سنوات اعتقاله".

ولفت أن الشهيد العمور نُقل قبل عدة أيام من سجن "نفحة" إلى سجن "عسقلان"، وجرى نقله لاحقا إلى مستشفى "سوروكا"، حيث خضع لعملية جراحية وفشلت، وبالأمس خضع لعملية أخرى، وصباحًا أُعلن عن استشهاده.

واعتبر أن العمور "ضحية جديدة لجريمة الإهمال الطبي، إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي تسببت في السنوات القليلة الماضية باستشهاد أسرى".

وبارتقاء الشهيد العمور، يقول نادي الأسير، إن "عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال ارتفع إلى 227 شهيدا منذ عام 1967، منهم 72 أسيرا ارتقوا نتيجة لجريمة الإهمال الطبي".

وأشار إلى "استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين سبعة شهداء في سجونه قبل الشهيد العمور".

وحمّل النادي، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية عن استشهاد الأسير العمور، وعن مصير وحياة كافة الأسرى المرضى".

وطالب كافة جهات الاختصاص "بالتدخل الجدي لوقف هذه الجريمة الممنهجة والمستمرة" بحق الأسرى.

ومن بين 4650 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل، يعاني نحو550 أسير فلسطيني من أمراض مزمنة كالسرطان والكلى والقلب، وفق نادي الأسير.