TL

المتطور حكومي بارز سجل خارقاً للجمودَ الذي كبل الحركةَ السياسية منذ الثاني عشر من تشرين الأول الماضي مع رفع آخر جلسة لمجلس الوزرء على خلفية الموقف من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار فقد كشف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أبلغ رئيسَ الجمهورية ميشال عون خلال اجتماعهما في قصر بعبدا بأنه سيدعو قريباً لعقد جلسة لمجلس الوزراء مشيراً إلى أنه هناك أكثر من مئة بند على جدول عمل مجلس الوزراء ما يقتضي الدعوة إلى عقد جلسة قريباً لتسيير أمور الدولة، إضافة إلى ضرورة الإسراع في اقرار الموازنة العامة وإحالتها على مجلس النواب لدرسها واقرارها بالتوازي مع إقرار الإصلاحات المطلوبة لمواكبة الإتفاق مع صندوق النقد الدولي، أما رئيس الجمهورية فأمل بدوره أمام زواره أن تتم سريعاً معالجة ما أدى إلى إشكالية مع بعض دول الخليج.

المنار

على مقربة من دخول الزمن الانتخابي كانَ كلام لافت لرئيس الجمهورية عن رفضه توقيعَ مرسوم الانتخابات في السابع والعشرينَ من آذار، وابقائها في موعدها او في الخامسَ عشرَ من ايار.

nbn

أكثر من 856 مليون دولار هي قيمة المبلغ الذي يتوجب على العدو الإسرائيلي دفعه بشكل فوري إلى لبنان تعويضا له عن بقعة نفط تسببت بها غارة جوية إسرائيلية خلال عدوان تموز من العام 2006 الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت هذا القرار بأغلبية ساحقة حيث صوتت لصالحه مئة وأحدى وستون دولة مقابل اعتراض ثماني دول.

mtv

عدد المنتشرين الذين تسجلوا للمشاركة في الانتخابات تجاوز ال 210 الاف ، علماً أن التسجيل لن ينتهي قبل الغد.

NTV

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعبدا قبل أن يَحط في الإتحاد العمالي العام لمتابعة مقررات اجتماع لجنة تداعيات الازمة الراهنة على سير العمل في القطاع العام ومن هناك أعلن أنه أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون انه سيدعو قريباً الى جلسة لمجلس الوزراء.

OTV

من قصر بعبدا، طمأن وزير الداخلية بسام مولوي اثر لقاء برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الى ان التحضيرات سائرة لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها، سواء بالنسبة إلى الداخل او الانتشار، وكان لافتا في هذا الاطار تذكيره بأن تحديد موعد الانتخابات متوقف على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة الذي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية بالتفاهم في ما بينهم.

LBC

لم نفاجأ بكرم المغتربين وبنخوتهم وبإيمانهم بالبلد، ولو لم يكونوا كذلك لَما لبوا النداء، نداء التسجيل للإقتراع، وقبل ذلك لبوا الكثير من النداءات: أدوية، مواد غذائية، أموال لأهلهم، واليوم يلبون نداء التسجيل للإنتخاب.

الميادين

بحث مسؤولون من روسيا وسوريا سبل تعزيز التجارة بين الجانبين، بما في ذلك مع جمهورية القرم الروسية، وتعزيز وجود المنتجات السورية في السوق الروسية.

الجزيرة

أكدت واشنطن أنها ناقشت مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) زيادة إمداداتها من النفط لمواجهة ارتفاع الأسعار.

العربية

النمسا تعلن فرض إغلاق شامل في البلاد بداية من الإثنين بسبب كورونا.