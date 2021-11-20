لبنان الحر

إرتفع سعر صفيحة ​بنزين​ 95 اوكتان 400 ليرة و98 اوكتان 600 ليرة بالإضافة لارتفاع سعر صفيحة ​المازوت​ 4200 ليرة لبنانية.

صوت لبنان

التقى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في قصر بعبدا رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​.

radio orient

لفت المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​، في نشرة توجيهيّة في العيد الثامن والسبعين للاستقلال، إلى أنّ "في الذكرى الأولى بعد المئة لقيام ​لبنان​ الكبير، وفي مناسبة الاستقلال الثامن والسبعين، لم يعد خافيًا على أحد حساسيّة الوضع اللّبناني الدّاخلي، وما خلّفه من تداعيات سلبيّة على المستويات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، واحتمال انعكاسه على الواقع الأمني في البلاد، لأنّ الأمن وليد السياسة​ والاقتصاد واستقرارهما".

اذاعة النور

دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الى "اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة في الكلمة والدعوة والابتعاد عن كل ما يستفز الآخر وينفره عن سماع دعوة الحق واعتماد الحوار وسيلة للوصول الى الحلول التي تؤمن الاستقرار وتنتج الحلول عند الازمات

صوت المدى

شدد رئيس ​لجنة الصحة النيابية​، النائب ​عاصم عراجي​ على أن "كمية الأدوية المصنعة اليوم في لبنان غير كافية للبلد، ونحن في السابق طلبنا من المصنعين زيادة انتاجهم". وأكد أن "القطاع الطبي غير مجهز ومستعد الآن لمعركة مع ​كورونا​