من المقرر أن يسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن صلاحياته الرئاسية مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس بسبب خضوعه لفحص طبي.وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض جين بساكي في بيان أن بايدن سيسلم الصلاحيات الرئاسية إلى هارس لـ"فترة وجيزة" سيكون طيلتها قيد التخدير لإجراء فحص تنظير القولون.

نقلت شبكة CNN عن مسؤول في البيت الأبيض، أن أشلي إتيان مديرة اتصالات كامالا هاريس، قدمت استقالتها من منصبها,وأن العديد من الأشخاص في فريق هاريس يتطلعون للمغادرة.

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو هاتفيا تطورات الأزمة في جنوب شرقي أوكرانيا، ومخاوف موسكو إزاء تصدير أنقرة الأسلحة لكييفوشدد الجانب الروسي على أن "نهج كييف الرامي إلى التصعيد في جنوب شرقي أوكرانيا والذي يشجع عليه الشركاء الغربيون يهدد بتقويض الاستقرار بشكل خطير" في منطقة النزاع.

قال الرئيس البلغاري رومين راديف، إن شبه جزيرة القرم روسية التبعية، وهو ما دفع وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى استدعاء سفير بلغاريا للحصول على تفنيد,وشدد الرئيس راديف، الذي يريد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية، على أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة، ويجب أن تكون العلاقات مع موسكو براغماتية.

للمرة الثانية منذ مطلع الأسبوع الجاري، بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أزمة المهاجرين عند حدود بيلاروس مع جيرانها الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.وأعربا عن "قلقهما الشديد إزاء التصرفات القاسية وغير المقبولة من قبل عناصر حرس الحدود البولندي، بما يشمل استخدام القوة المفرطة والوسائل الخاصة بشكل نشط" بحق طالبي اللجوء الراغبين في دخول الاتحاد الأوروبي.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الاستخبارات الأمريكية علمت في الربيع الماضي بأن الصين تبني سرا موقعا عسكريا مزعوما في ميناء إماراتي قرب أبوظبي,ورجحت مصادر الصحيفة أن حكومة الإمارات لم تكن على دراية بشأن الطابع العسكري لأنشطة الصين في الميناءوقال مسؤولون للصحيفة إن الرئيس بايدن أعرب شخصيا مرتين لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عن قلقه إزاء تواجد الصين المتزايد في الإمارات،ووفقا للمسؤولين، حذر بايدن للشيخ محمد في أحد الحوارين من أن الأنشطة الصينية قد تؤثر سلبا على الشراكة بين الولايات المتحدة والإمارات، ورد ولي عهد أبوظبي على ذلك بالقول إنه "سمع بوضوح" هذا التحذير.

أعلنت روسيا أن طائرات تابعة لها والصين نفذت دورية جوية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وأن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي ، بتحقيق الأهداف المطروحة بنجاح خلال الدورية فوق بحر الصين الشرقي وبحر اليابان.

تقدم عضوا مجلس النواب الأمريكي الديمقراطي ستيف كوهين والجمهوري جو ويلسون،بمشروع قرار يقضي بعدم اعتراف مجلس النواب بفلاديمير بوتين رئيسا للدولة الروسية إذا "حاول البقاء في السلطة بعد 7 مايو 2024"، أي بعد انتهاء ولايته الحالية.

هاجم مشرعون أمريكيون جمهوريون بشدة سولي عمروفا، مرشحة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لمنصب مراقب العملة بوزارة الخزانة، وذلك ليس بسبب مواقفها المهنية فحسب بل وماضيها "الشيوعي"وسأل السيناتور الجمهوري جون كينيدي عمروفا، عما إذا كانت قد انسحبت مما سماه "منظمة الشيبية الشيوعية"، وردت عليه عمروفا القول: "لقد ولدت وترعرعت في الاتحاد السوفيتي.. كان الجميع في هذا البلد عضوا في المنظمة الشيوعية الشبابية المعروفة بكومسومول".و ولدت في جمهورية كازاخستان السوفييتية عام 1966 وتخرجت في جامعة موسكو عام 1989 قبل أن تنتقل للدراسة في الولايات المتحدة عام 1991 لتستقر هناك منذ ذلك الوقت.

وصف الكرملين مشروع قرار لمجلس النواب الأمريكي ينص على عدم الاعتراف بفلاديمير بوتين رئيسا شرعيا لروسيا بعد العام 2024، بأنه "مثال ممتاز" على التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى.وقال "لقد رأينا بالتأكيد (مبادرة أعضاء الكونغرس). كلما يبدو لنا أن ما أتانا من وراء المحيط من مواقف عدوانية وغير ودية وغير بناءة بلغ حده الأقصى، كلما نخطئ. للأسف يأتينا بعده ما أسوأ منه".

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن مجلس تنسيق أعمال منظمات المغتربين الروس بالولايات المتحدة، اضطر لوقف نشاطه بسبب ضغوط غير مسبوقة من قبل الأمن الأمريكي.واعتبرت زاخاروفا، أن الهيئات الأمنية المختصة، انتهكت الحقوق القانونية للروس في الحفاظ على هويتهم.

قال الجنرال جون هيتين، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الاميركية المنتهية ولايته: إن اختبار الصين لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قد "دار حول العالم"، محذرا من أن الصين قد تتمكن يوما ما من شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة وسأل هيتين: "لماذا يبنون كل هذه القدرة؟ يبدو أنه كسلاح يستخدم لأول مرة. هذا ما تبدو لي تلك الأسلحة"..

أعلن وزير الخارجية النيكاراغوي دينيس مونكادا، أن بلاده قررت الانسحاب من منظمة الدول الأمريكية (OAS)، بسبب تدخلها في شؤون بلاده.واعتبر ان تصرفات منظمة الدول الأمريكية ضد نيكاراغوا اظهرت أن مهمة هذه المنظمة هي تعزيز الهيمنة والتدخل الأمريكي في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن يعتزم عقد قمة مع زعماء الدول الإفريقية لإظهار التزام واشنطن تجاه بلدان القارة السمراء و"إعطاء زخم للدبلوماسية والتواصل رفيع المستوى الذي من شأنه تغيير العلاقات والتمكين من التعاون الفعال".

دعت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية طياري الرحلات الجوية من وإلى إثيوبيا إلى توخي الحيطة بسبب خطر تعرض طائراتهم للاستهداف المباشر وغير المباشر لدى هبوطها أو إقلاعها عبر مطار بولي الدولي في أديس أبابا، وهو من أكثر المطارات اكتظاظا في القارة الإفريقية.

انتقدت الحكومة الإثيوبية إصدار الولايات المتحدة إنذارا أمنيا لطياري الرحلات من وإلى إثيوبيا، في ظل النزاع العسكري المتواصل هناك.وشددت سلطة الطيران المدني الإثيوبية على أن أي رحلة تسير في أجواء البلاد، بما في ذلك عبر مطار أديس أبابا الدولي "آمنة وسالمة".