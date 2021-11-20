اعتمدت الأمم المتحدة مشروع قرار "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية",وصوت لصالح القرار 157 صوتا، فيما عارضته 7 دول (أمريكا، وإسرائيل، وكندا، ونايرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال وبالاو)، وامتنعت 14 دولة عن التصويت,كما أعاد القرار التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334 والذي دعا فيه الدول للتمييز في تعاملاتها بين إقليم دولة إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

أفادت وكالة "سانا" بأن "التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب استهدفت بـ 5 قذائف صاروخية منازل المواطنين في بلدة جورين التابعة لسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن الهجوم على قاعدة التنف الأمريكية بسوريا الشهر الماضي دبرته طهران ردا على الغارات الإسرائيلية على سوريا.وأشار مسؤولون أمريكيون إلى أنهم يعتقدون "أن إيران وجهت وزودت ميليشيات موالية لها" بالمعدات لتنفيذ الهجوم.وكشف مسؤولون أن معظم القوات الأمريكية البالغ عددها 200 عنصر والمتمركزة في القاعدة، تم إجلاؤهم قبل ساعات بعد تلقيها بلاغات من المخابرات الإسرائيلية.

اعلن الأردن، إن 52 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلادهم منذ فتح حدود جابر أمام العودة.

اعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد خلال زيارتها مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، أن البيئة الحالية في سوريا غير ملائمة لعودة اللاجئين.وقالت أن "هدف اللاجئين النهائي هو العودة إلى ديارهم... أعلم أن هذا هو هدفهم النهائي ما سمعته اليوم هو أن الناس لا يزالون خائفين من الأوضاع في سوريا وأنهم غير مستعدين للعودة".

أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن أنه تم اعتراض وتدمير صاروخ باليستي "أطلق لاستهداف المدنيين بمدينة جازان",كما أعلن التحالف في بيان منفصل تدمير 222 لغما بحريا شكلت خطرا على السفن التجارية وناقلات النفط في جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.

أكد المتحدث باسم القوات المسلحةاليمنية العميد يحيى سريع، أن قوات "التحالف الأمريكي السعودي شنت خلال الـ24 ساعة الماضية أكثر من 65 غارة", وقال أن "تصعيد العدوان سيكون له عواقب وخيمة وعليهم تحمل نتائجه"، متعهدا بـ"الرد على تلك الغارات".

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى مملكة البحرين، ضمن جولة تشمل كذلك الإمارات العربية المتحدة,وسيناقش مع " مجموعة من المسؤولين الدوليين والإقليميين لمناقشة الأولويات والتحديات المشتركة في الشرق الأوسط".

أكدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها اتخذت إجراءات لحظر حركة "حماس" بأكملها في المملكة المتحدة.ورات أن "حماس" تحظى بـ"قدرات إرهابية ملموسة" بما يشمل الوصول إلى ترسانة أسلحة "واسعة ومتطورة" و"منشآت لتدريب الإرهابيين".و"لهذا السبب تصرفت اليوم لحظر "حماس" بأكملها".

انتقدت حركة "حماس" بشدة قرار الحكومة البريطانية حظرها بالكامل في المملكة المتحدة وطالبت المجتمع الدولي بالكف عن ممارسة "ازدواجية المعايير" بحقها.وقالت "للأسف الشديد فإن بريطانيا تستمر في غيها القديم، فبدلا من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، تناصر المعتدين على حساب الضحايا".

أفادت متحدثة باسم حكومة إسبانيا بأن مجموعة من 39 راكبا فلسطينيا كانوا على متن رحلة جوية متجهة من مصر إلى كولومبيا، توقفوا بمطار برشلونة للمطالبة بحق اللجوء السياسي في إسبانيا.وقالت المتحدثة إن مسؤولي الهجرة المحليين يقومون بتقييم حالات المسافرين من القاهرة.

انفجرت عبوة ناسفة على طريق رتل شاحنات تحمل معدات دعم لوجستي لصالح التحالف الدولي في محافظة ذي قار جنوبي العراق,ولم يفد عن إصابات أو أضرارا تذكر.

أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، حل تشكيل "لواء اليوم الموعود" وغلق مقاره.وقال انها بادرة حسن نية: "ولولا أنهم سلموا سلاحهم لسرايا السلام سابقا، أو ما يسمى حاليا "لواء 313 و314 و315" في سامراء، لأمرتهم بتسليم سلاحهم ولأطاعوا فهم ما زالوا مخلصين لنا ولوطنهم".

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اعتقال المنسق العام لـ"ولايتي كركوك والأنبار" في داعش بعملية استخباراتية نفذت بموجب معلومات دقيقة.

أعلنت الأمم المتحدة أن 50 عاملا وافدا في قطر لقوا مصرعهم في أماكن العمل، وأصيب506 بجروح خطيرة العام الماضي بينما أصيب 37600 آخرون بجروح طفيفة أو متوسطة.في الإمارة التي تستعد لاستضافة مونديال 2022.

اعتبر رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، أن قرارات الرئيس قيس سعيد قد تكون "بداية لحكم عسكري مقنع على طريقة أمريكا اللاتينية أو سافر على الطريقة العربية والإفريقية".

نفى رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي وجود أي قوات تتبع لحركته في ليبيا، وحث حكومة السودان على إخراج "أي قوات سودانية" من هناك.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن "تسجيلات توثق تورط عدد من رجال الشرطة في اغتيال وقنص المتظاهرين",وأن "مجزرة 17 نوفمبر الجاري تعد جريمة لا تسقط بالتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب"..