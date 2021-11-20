الشرق/ تيريز القسيس صعب

نقلت عن مصادر حكومية مطلعة قولها ان ا المخرج الذي سيتبع لانقاذ جلسات مجلس الوزراء، فلن يحصل من خلال “قبع” القاضي طارق البيطار بل سيستمر البيطار في تحقيقاته مع الأشخاص المتهمين ، ولكن سيتم فصل التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب من خلال مجلس النواب أمام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء.أما بالنسبة إلى استقالة الوزير جورج قرداحي فتقول المعلومات ان استقالته اصبحت مؤكدة، وأن تقديمها سيتم قبل عقد جلسة لمجلس الوزراء.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط سياسية أنه ليس من مصلحة لبنان، انتظار الوساطات الخارجية، وحتى لو كانت على المستويات، بعد حديث عن دور محتمل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هذا الصعيد، فالحل الداخلي يبقى الأضمن والأسرع، والأكثر تأثيراً لدى الدول الخليجية التي تنتظر أن يكون لبنان هو المبادر، لإصلاح ما تهدم، وأن يكون لدى حكومته الجرأة على الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت بحق دول مجلس التعاون، حتى تزول هذه الغيمة السوداء من سماء العلاقات، وتعود الأمور إلى طبيعتها من أحل مصلحة لبنان أولاً.

الديار/ هيام عيد

نقلت عن اوساط نيابية قولها ان بانتظار بلورة آلية النظر التي سيتّبعها المجلس الدستوري على صعيد الطعن المقدّم من «لبنان القوي»، ترى، أن أكثر من عامل بدأ يتداخل في هذه العملية، أو على الأقلّ يؤثّر في مسارها القانوني وغير المنفصل عن المسار السياسي العام على الساحة الداخلية، خصوصاً على صعيد مجلس الوزراء، والذي لا يزال ينتظر التوافق السياسي بين مكوّناته من أجل معاودة اجتماعاته، وذلك، وفق ما أعلن بالأمس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.