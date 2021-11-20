الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية تلقى برقية تهنئة بالاستقلال من نظيره الأميركي

بايدن: اؤكد لفخامتكم وقوف الولايات المتحدة المتواصل الى جانبكم

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برقية من نظيره رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا "وقوف بلاده الى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما في الوقت الذي يواجه تحديات معاصرة". واثنى الرئيس الأميركي على "علاقات الشراكة التاريخية بين البلدين". وفي ما يلي نص البرقية: "يطيب لي لمناسبة عيد الاستقلال ان اتقدم، بإسم الشعب الأميركي، من الشعب اللبناني، بأطيب التمنيات. يرتبط كل من لبنان والولايات المتحدة الأميركية بعلاقات شراكة تاريخية مديدة، ومتجذرة بفضل الصداقة القائمة بين شعبينا. وفي الوقت الذي يواجه الشعب اللبناني تحديات معاصرة في الآونة الراهنة، يطيب لي أن اؤكد لفخامتكم وقوف الولايات المتحدة الأميركية المتواصل الى جانبكم"

وكالة الأناضول

قالن يبحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي قضايا إقليمية ودولية

بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية ودولية. وبحسب بيان للرئاسة التركية، الجمعة، فإن قالن أجرى اتصالا هاتفيا مع سوليفان، بحثا فيه العلاقات السياسية والاقتصادية وتطوير التعاون العسكري، إلى جانب قضايا إقليمية ودولية. وأشار البيان إلى أن قالن وسوليفان، بحثا الوضع في أفغانستان، والمساعدات الإنسانية ووحدة الأراضي السورية، وتطهيرها من الإرهاب، والتطورات السياسية في ليبيا والانتخابات المرتقبة. كما بحث الجانبان سبل تحقيق استقرار دائم في قره باغ الأذربيجانية، والتطورات شرقي أوكرانيا، وتصاعد التوتر على الحدود البولندية البيلاروسية، والقضايا المتعلقة بشرقي المتوسط. وتطرقا أيضا إلى تفاصيل الآلية الاستراتيجية المشتركة التي تم الاتفاق عليها خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

إثيوبيا ترد على التحذيرات الأمريكية بشأن سلامة مجالها الجوي

أعلنت إثيوبيا أن مجالها الجوي آمن، وذلك بعد تحذير الولايات المتحدة من خطر محتمل على الطائرات المدنية بسبب الصراع المتصاعد بين قوات الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيغراي. نصحت إدارة الطيران الفيدرالية، في وقت سابق، شركات الطيران الأمريكية بتوخي الحذر أثناء الطيران إلى أديس أبابا أو بالقرب منها، مع اقتراب الحرب المستمرة منذ عام من العاصمة الإثيوبية. مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. وقالت الإدارة في بيانها إن شركات الطيران "يجب أن تخطط لتوخي الحذر أثناء عمليات الطيران بسبب المخاطر المحتملة غير المقصودة على الطيران المدني الذي يعمل في مناطق القتال أو بالقرب منها". وأوضحت أنه "قد تتعرض الطائرات المدنية بشكل مباشر أو غير مباشر لنيران أسلحة أرضية أو نيران أرض- جو".