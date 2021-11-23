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لبنان الذي يحتفل اليوم بعيد استقلاله الثامن والسبعين يعيش ظروفا استثائية قاهرة وسط تردي المعيشة الى ما دون خط الفقر وتحليق الدولار الجنوني نحو عتبة الأربعة وعشرين ألف ليرة.

المنار

رمزيا كان الاحتفال بعيد استقلال لبنان الثامن والسبعين، بل حزينا كالبلد الواقف في طاعة الرجاء، على أمل التخلص من الانتداب السياسي والاقتصادي السالب لبعض العقول والقلوب الضعيفة، بل السالب لمعنى الاستقلال.

nbn

في سبيل البحث عن حلول تخفف من مآسي درب الجلجلة والأزمات التي يعيشها لبنان، انتقل الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي على متن سيارة واحدة إلى القصر الجمهوري.

mtv

من مفارقات التاريخ، وتحديداً في منطقتنا، أن الجيوش استسهلت دائما الانقلاب على الديموقراطيات وسيطرت على مقدرات الدول وعلقت الدساتير وفرضت حالات الطوارىء، مرة باسم محاربة فساد، ومرات لتركيز المجهودات القومية لمحاربة اسرائيل.

NTV

لدى ميقاتي أيام معدودات قبل سفره الخميس إلى روما وعودته السبت إلى بيروت ولدى عودته سيغادر رئيس الجمهورية الى قطر وفي هذه المهلة الزمنية الفاصلة سيكون قد اختمر الحل وعندئذ إما يعود الرؤساء والمكونات السياسية إلى "بيت الطاعة" وإما يقع أبغض الحلال عند الله.

OTV

للمساعدة بتبيان الحقيقة بانفجار مرفأ بيروت كانت الخطوة الروسية بتسليم صور الاقمار الصناعية التي بحوزتهم للمرفأ قبل وبعد الانفجار. وللمساعدة باطفاء الانفجار الاقتصادي في لبنان كانت عروض وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على مسمع نظيره اللبناني عبد الله ابو حبيب باستعداد الشركات الروسية لاصلاح البنية التحتية واعادة اعمار ما دمره انفجار المرفأ، وعن النفط الروسي القادر على الوصول قريبا الى الشواطئ اللبنانية بعيدا عن تشكيك بعض اللبنانييين لغايات في انفسهم وايدي مشغليهم .

LBC

لو كان القرار في يد الرؤساء، لكانت الأزمة حلّت في خلوة السيارة الرئاسية بين وزارة الدفاع والقصر الجمهوري، والتي اقلت الرؤساء الثلاثة، لكن من يتخذ القرار لم يكن في السيارة، ولهذا السبب كان سقف التصريحات: "انشالله خير".

الميادين

أعلنت الناطقة باسم ​الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، أن "روسيا تعول على أن يساعد تنفيذ الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني ​عبدالله حمدوك​، في تسوية الأزمة في السودان.

الجزيرة

بحث ملكا الأردن عبد الله الثاني، والبحرين حمد بن عيسى آل خليفة، "آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري"، إضافة إلىالتطورات الإقليمية والعلاقات بين بلديهما، حيث أكد الملك الأردني دعم بلاده "لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها".

العربية

حذرت المستشارة الألمانية بالنيابة أنجيلا ميركل، من أن الإجرءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لوقف انتشار فيروس كورونا في البلاد غير كافية وأن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أقوى.