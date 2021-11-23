لبنان الحر

هنأ ​وزير الخارجية​ الأميركية ​أنتوني بلينكن​، بالنيابة عن ​الولايات المتحدة​ الأميركية، ​الشعب اللبناني​ بعيد الاستقلال.

وأكد أن الولايات المتحدة ستستمر في الوقوف إلى جانب شعب لبنان خلال هذه الايام الصعبة و​دعم​ آماله في مستقبل أفضل، لافتا إلى أن بلاده تعترف بالثقافة الثرية والمثابرة للشعب اللبناني، الذي واجه وتغلب على العديد من التحديات على مدار الـسنوات الماضية الماضية.

صوت لبنان

أوضح عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عدوان​، أن "غير المقيمين يصوتون حاليا وفق ​قانون الانتخابات​ الحالي لل ١٢٨ نائب، ونحن نؤكد أن هذا الإقبال لم يكن ليحصل لو لم تكن هناك إرادة لدى ​اللبنانيين​ وخصوصا من تم تهجيرهم في الفترة الماضية، وهمهم التغيير وإصلاح الوضع في الداخل من أجل عودتهم".

radio orient

تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عددا من برقيات التهنئة لمناسبة العيد ال78 للاستقلال، ابرزها من الرئيس الروسي فلاديمر بوتين، وملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، وامير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني.

اذاعة النور

التقى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​حسن عز الدين​، في مكتبه في مدينة صور، وفدًا من ​حراك المتعاقدين​ في التعليم الرسمي، برئاسة منسّق الحراك ​حمزة منصور​. وكانت مناسبة عرض فيها الوفد لمشاكل التعليم الرسمي بشكل عام، والمعاناة المعيشيّة والاجتماعيّة الّتي يعيشونها جرّاء تدنّي قيمة أجر السّاعة التعليميّة، وصعوبة توفير الحاجات الأساسيّة لحياتهم للعيش بكرامة.

صوت المدى

أكد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، بعد لقائه قائد الجيش ​جوزيف عون​، على "أنني سأعمل خلال السنة الأخيرة من ولايتي، على ملاحقة القضايا العالقة، وفي مقدمها وضع مسار الإصلاحات، على سكة صحيحة ودائمة وصولاً الى معالجة الملف الاقتصادي".