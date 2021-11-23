أكدت إيرن، أن "نافذة الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة للأبد في حال لم تنتفع بمزايا الاتفاق"، مشيرة إلى أن "المفاوضات يجب أن تكون جاده".

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن حذرت إسرائيل من أن مهاجمة المنشآت الإيرانية غير مفيدة وقد تؤدي إلى رد فعل مبالغ فيه من طهران، إلا أن إسرائيل رفضت الطلب الأمريكي بوقف الهجمات.

أطلقت تركيا،عملية أمنية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" وأوضحت في بيان لها، أن العملية التي أطلقت عليها اسم "أرن شتاء – 7"، انطلقت بقيادة قوات حرس الحدود في ولاية بيتليس.

أكد المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الخارجية الروسية، أن "وزارة الخارجية الأمريكية تنشر معلومات كاذبة حول تركيز القوات على الأراضي الروسية لغزو عسكري لأوكرانيا",وأشار المكتب، إلى أن "واشنطن ترسم صورة مروعة لكيفية بدء حشود الدبابات الروسية في سحق المدن الأوكرانية، من المدهش مدى السرعة التي تتحول بها إدارة السياسة الخارجية التي كانت تحظى باحترام كبير في السابق إلى بوق للدعاية الكاذبة". و"الاقتباس المنسوب إلى وزير الدعاية في ألمانيا النازية، جوزيف غوبلز، يقول: كلما كانت الكذبة أكثر وحشية، زاد إيمان الجمهور بها".

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو قلقة بشأن العناد الذي تبديه برلين وباريس، في التواطؤ وتشجيع رغبة كييف في عدم تنفيذ اتفاقات مينسك.

قال المكتب الصحفي للحكومة الإيطالية، إن رئيس وزراء البلاد ماريو دراغي ناقش عبر الهاتف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في أوكرانيا وعلى الحدود بين بولندا وبيلاروس وديناميات أسعار الطاقة.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن محاولات مينسك المتكررة لإجراء محادثات مع الاتحاد الأوروبي حول أزمة المهاجرين تفند مزاعم بروكسل حول مسؤولية بيلاروس عن نشوب الأزمة.

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه "غير قلق" لاعتراف الغرب بشرعيته أم لا، مشيرا إلى أنه "تم انتخابه من قبل الشعب البيلاروسي"، مشدداً على إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يمتنع عن إجراء اتصالات بشأن مشكلة اللاجئين على الحدود البيلاروسية- البولندية.

قال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية، إن المفوضية بدأت مفاوضات فنية مع بيلاروس,وأن الجانب الأوروبي، يتفاوض بما في ذلك مع وزارة خارجية بيلاروس، حول إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.

أعلنت السلطات الأمنية الإيطالية تفكيك عصابة نيجيرية أجبرت عشرات النيجيريات على ممارسة البغاء والتسول، وقامت بتهريب ملايين اليوروهات من عائدات غير شرعية إلى نيجيريا.

أفرجت محكمة اتحادية أمريكية عن مايكل كوهين محامي الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث أمضى محكوميته بالسجن 3 سنوات بعد إدانته بمخالفات مالية خلال حملة ترامب الانتخابية وجرائم أخرى.

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفضه مواصلة المفاوضات مع المعارضة، حتى ترد واشنطن على اختطاف مواطنه أليكس صعب. وقال "ارتكبت الحكومة الأمريكية انتهاكاً صارخاً باختطافها عضوا في لجنة الحوار الحكومية في مكسيكو سيتي. باختطافها له أدركت الولايات المتحدة العواقب". "بهذه الطريقة وجهت الولايات المتحدة ضربة للمفاوضات بين كراكاس والمعارضة غير النظامية".