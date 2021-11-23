قالت الخارجية الروسية، إن وفدا من وزارتي الخارجية والدفاع الروسيتين زار طهران في 21 الجاري، وخلال المحادثات التي أجراها الوفد في طهران، مع وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان وبعض المسؤولين الإيرانيين الآخرين، جرى تبادل مكثف لوجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على مهام تثبيت استقرار الوضع "على الأرض" في سوريا مع استمرار القتال ضد الإرهابيين، وتصحيح الوضع الإنساني والاجتماعي - الاقتصادي في البلاد، وتمت مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2585 بشأن المساعدة الإنسانية في سوريا وقرار المجلس رقم 2254 حول تسوية الأزمة في سوريا.

بحث ملكا الأردن عبد الله الثاني، والبحرين حمد بن عيسى آل خليفة، "آخر التطورات المتعلقة بالملف السوري"، إضافة إلى التطورات الإقليمية والعلاقات بين بلديهما، وذكرت وكالة "بترا" أن الملك عبد الله أكد دعم بلاده "لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها" وشدد الملكان على "أهمية استمرار تنسيق الجهود في الحرب على الإرهاب، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار"، ووجه ملك البحرين "الشكر والتقدير لمواقف الأردن الداعمة لبلاده في مكافحة الإرهاب والتطرف".

بحث السفير السوري لدى الإمارات، غسان عباس، مع الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. ونوه الجانبان بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، ما أوجد مناخاً رحباً للتعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات وساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة، وجرى استعراض مجالات الاستثمار المتاحة في سوريا والتي يمكن لمجموعة "بن حم"، التي يرأسها مسلم العامري، الدخول فيها خلال الفترة المقبلة وخاصة الاستثمار في مجال السفر والسياحة والفندقة.

اعترض أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي رتل آليات عسكرية تابعا للقوات الأمريكية ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.

قتل 4 عناصر من الجيش السوري، أثناء عملهم على تفكيك مجموعة ألغام من مخلفات تركها تنظيم "داعش" الإرهابي في حي القصور بمدينة دير الزور، وافيد أن السيارة التي انفجرت كانت تحمل العبوة الناسفة التي فككتها وحدات الهندسة من بادية دير الزور وأثناء عودتهم ونتيجة الاحتكاك انفجرت السيارة .

قال التحالف العربي بقيادة السعودية إن "إيران حولت مطار صنعاء لقاعدة عسكرية، وجعلته موقعاً رئيساً لإطلاق الهجمات العدائية". وأضاف العميد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف إن "طهران استخدمت المطار أيضاً لنقل كافة أنواع الأسلحة للحوثيين، وصمت المنظمات العاملة بمطار صنعاء عن انتهاكات الحوثي، حياد سلبي".

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أن هناك مؤشرات على خطر وشيك يهدد الملاحة والتجارة العالمية في منطقة جنوب البحر الأحمر. كما اعلن، إحباط محاولة هجوم لقوات الحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب، وان التحالف استهدف 25 هدفا، وتدمير 12 آلية، مشيرا إلى أن الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت 150 فرداً.

شهدت سوق الأسهم السعودية أكبر انخفاض خلال التعاملات منذ ما يزيد على عام، وواصلت خسائرها من الجلسة السابقة في أعقاب هجمات بطائرات مسيرة. وهبط المؤشر السعودي 2.7 بالمئة مسجلا أكبر هبوط خلال التعاملات منذ أكتوبر 2020، مع تراجع سهم مصرف الراجحي 4.5 بالمئة والبنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 3.7 بالمئة. ومن بين الخاسرين الآخرين، كان سهم أرامكو الذي هبط 1.8 بالمئة. وجاء الهبوط بعدما اعلن الحوثيون عن عملية واسعة أطلقت خلالها 14 طائرة مسيرة على عدة مطارات ومواقع عسكرية سعودية واستهدفت منشآت تابعة لشركة أرامكو في جدة.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج، افتتاح المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة بمدينة الرياض. ولفت امين عام المجلس مبارك الحجرف إلى دور القيادة السعودية وجهودها في استضافة المملكة لمقر القيادة العسكرية الموحدة، مبينا أن افتتاحها يأتي كأحد أبرز المكتسبات العسكرية في مسيرة مجلس التعاون ورسالة سلام تبني للمستقبل ورسالة عزم على حماية أمن ومكتسبات دول مجلس التعاون.

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، القبض على عناصر خططت لعمليات إرهابية، وضبط أسلحة ومتفجرات قالت إن مصدرها إيران.

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، تدمير أوكار لتنظيم "داعش" في جبال حمرين شمالي البلاد، بواسطة طائرات L159 التي نفذت سبع ضربات جوية.

التقى وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، جنودا أمريكيين في قاعدة الظفرة الجوية بالإمارات العربية المتحدة، وقال للجنود: "إنكم تصنعون فرقاً مذهلاً لمصالح أميركا في المنطقة"، مكرراً أن "الولايات المتحدة ملتزمة تجاه حلفائها وشركائها في الشرق الأوسط".

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، سبل إحياء العملية السياسية,"خاصة وأن روسيا تؤمن بحل الدولتين القائم على الشرعية الدولية". وقال المكتب الصحفي للكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيجري محادثات في سوتشي اليوم، مع عباس,وأن "الرئيسين سينظران في قضايا تطوير التعاون الثنائي، والوضع في منطقة الشرق الأوسط، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها روسيا من أجل تسوية فلسطينية-إسرائيلية".

انطلق التدريب العسكري المشترك "العقبة 6" الذي تنفذه القوات المسلحة المصرية والأردنية بالأردن، وسيستمر حتى الثاني من الشهر المقبل، وينفذ التدريب بمشاركة عناصر من القوات البرية والدفاع الجوى والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية والأسلحة التخصصية لكلا البلدين.

كشف الأمن المصري تفاصيل محاولة عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت وآخرين، اقتحام قصر الاتحادية الرئاسي ومطار القاهرة. وخلص التحقيق إلى ضلوع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية خارج البلاد بوضع مخطط عام يهدف إلي إشاعة الفوضى بالبلاد ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وصولاً لإسقاط الدولة ومؤسساتها، وجاء في تحريات الأمن، أن ذلك المخطط قائم على محورين الأول قوامه تصعيد عمليات الجماعة الإرهابية والتخريبية ضد الدولة ومؤسساتها الهامة والحيوية، والثاني قوامه استخدام الوسائل الإعلامية في بث أخبار كاذبة لإثارة الرأي العام ضد نظام الحكم القائم واستقطابهم لصالح أفكار الجماعة ودعوتهم للمشاركة في التجمهرات التي تتولى الجماعة تدبيرها، واستقطاب البعض لضمهم إلي لجان العمل النوعي المسلح التي تضطلع بتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة.

أعلنت رابطة الأطباء السودانيين مقتل متظاهر متأثرا بإصابته بطلق ناري في الرأس بمظاهرات في أم درمان، ليرتفع العدد الكلي للقتلى منذ 25ت1 إلى 41 شخصا، وأشارت في تقرير ميداني إلى "إصابة 3 متظاهرين بجروح متفاوتة بين اختناق وإصابة مباشرة في الرأس، وإصابة ثالث بالرصاص الحي في منطقة القدم، كما أصيب 5 أخرون في منطقة جبرة نتيجة إطلاق الرصاص الحي".

قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش. وشدد حمدوك على "أننا ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمى وانفتاح أكبر على العالم".

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد تقدم قرابة 80 مرشحاً من المقرر أن يخوضوا السباق الانتخابي يوم 24 ك1,والسباق نحو المنصب الرفيع لم يقتصر على الرجال، حيث تقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بن خليفة بملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة لتصبح أول امرأة تترشح للرئاسة في تاريخ ليبيا.

أطلقت قوات الأمن الصومالية يوم الاثنين عملية أمنية خاصة ضد تنظيم "حركة الشباب" الإرهابي في مدينة أفجوي بمحافظة شبيلى السفلى جنوبي الصومال، واعتقلت ثلاثة رؤوس قيادية في التنظيم.