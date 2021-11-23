الديار/ صونيا رزق

نقلت عن مصادر ديبلوماسي عربي، قوله انّ الحبر الأعظم سيدخل على خط الوساطة مع دول الخليج، لحل الازمة العالقة بينهم ولبنان، وبصورة خاصة مع المملكة العربية السعودية، عبر وسطاء سيقومون بهذا الدور قريباً، على ان يكون هذا الطبق السياسي حاضراً، خلال الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى الفاتيكان، هذا الخميس في 25 الجاري. كما نقلت عن مصدر سياسي مطلّع قوله انّ الزيارة ستناقش قضايا اخرى، منها التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدّد لها، من دون أي تفكير بالتمديد لمجلس النواب، لانّ هذا مرفوض بقوة من قبل دول القرار، مع ضرورة ضبط وضع لبنان الامني والحفاظ على الاستقرار، وتشديد البابا على إحياء مقومات العيش المشترك بين اللبنانيين، لانّ ما يعنيه هو الوضع اللبناني ككل، وليس المسيحي فقط.

نداء الوطن/ كلير شكر

نقلت عن أحد الناشطين في المجموعات الاعتراضية إنّ النتائج التي فرزتها صناديق المحامين، ستكون درساً مهماً لهذه المجموعات لتعيد النظر في كيفية تعاطيها مع الاستحقاق النيابي من باب احترام خصوصيات كل دائرة أولاً، والاقتناع ثانياً أنّه لا يمكن لأي فريق أن يتفرّد بالقيادة، وأنّ تقديم مشروع موحّد هو المعبر الإلزامي لخوض المعارك النيابية بجدارة بغية تحقيق نتائج مهمة... وإلا فإنّ الخلافات وتشتت الأصوات ستقضي على الفرصة المتاحة أمام القوى المعارضة. وهي فرصة جدية.