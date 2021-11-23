وكالة الأناضول

أردوغان: سنخرج منتصرين من حرب "الاستقلال الاقتصادي"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستخرج منتصرة من حرب "الاستقلال الاقتصادي" التي تخوضها في الفترة الحالية. جاء ذلك في خطاب ألقاه، عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وقال أردوغان في هذا الخصوص: "سنخرج منتصرين من حرب الاستقلال الاقتصادي كما فعلنا ذلك في باقي المجالات". وأوضح أردوغان أن زيادة الأسعار الناتجة عن ارتفاع سعر الصرف لا تؤثر بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج والتوظيف، مبيناً أن القدرة التنافسية في سعر الصرف تؤدي إلى زيادة الاستثمار والإنتاج والعمالة. وأضاف أن تركيا لديها الخبرة الكافية في إدارة الأزمات المالية، وأن أنقرة مصممة على اغتنام الفرص التي أتيحت خلال هذه الفترة الحرجة التي يمر بها العالم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تأمل أن يساعد اتفاق حمدوك - البرهان في حل أزمة السودان

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أملها بأن يساعد تنفيذ الاتفاق المبرم بين رئيس المجلس السيادي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على تعزيز استقرار الأوضاع في البلاد. أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعول على أن يساعد تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في تسوية الأزمة في السودان.