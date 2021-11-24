TL

الاتصالات مستمرة لتأمين مناخ جيد يسمح في حال استمر المسار على ايجابيته النسبية بعقد جلسة لمجلس الوزراء: إما الأسبوع المقبل بواقع سفر الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان للقاء البابا فرنسيس الخميس من هذا الأسبوع أو تكون الجلسة بعد عودة رئيس الجمهورية من زيارة قطر المحددة في 29-30 من الشهر الحالي فتعقد في مطلع الأسبوع الأول من الشهر المقبل..

المنار

غليان عالمي يصيب برميل النفط. الموضوع بلا شك على موقدة السياسة، ما ينذر بكوارث اقتصادية كبرى وسط سجالات اختلط فيها المشهد بين الخصوم والحلفاء ..

ولأن بلدنا واقع تحت مستوى الأزمات، فلن يخشى من البلل، غير أن تداعيات الارتفاع العالمي للنفط ستزيد من معاناة اللبنانيين الرافض بعضهم بما لا يحتمله عقل لكل يد شرقية ممدودة لهم.

nbn

ما خلا إعلان رئاسة الجمهورية عن متابعة الرئيس ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث امس بينه وبين رئيسي مجلس النواب والحكومة فقد غابت أية معلومات رسمية (تقرش) نتائج الاجتماع الثلاثي الذي عقد تحت خيمة ذكرى الاستقلال الأمر الذي اطلق العنان للتسريبات والتقييمات المتنوعة.

mtv

لا جلسة لمجلس الوزراء، فيما الأوضاع المعيشية والصحية تنهار تحت وطأة ارتفاع سعر الدولار الذي لامس عتبة ال 24000 ليرة.

NTV

تمر حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في "أيام العدة" الفاصلة عن الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء التي التزمها رئيسا الحكومة والجمهورية معاً على متن تصريح وبيان رئاسي وسيجد عون وميقاني أن وعدهما أصبح على المحك الأسبوع المقبل فإما التزام الوعد ووضع الجهات المعنية في موقف محرج وإما البقاء على حكومة تصريف الأعمال بعد إعلان "الخلع السياسي ".

OTV

اعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس العماد ميشال عون تابع معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي خلال اللقاء بينهم أمس في قصر بعبدا بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني، بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال.

LBC

غداً الرئيس ميقاتي إلى الفاتيكان، آخر هذا الشهر الرئيس عون إلى قطر... رياضة روحية في الفاتيكان، وحدث رياضي في قطر، ولكن "على مين البلد"؟

في أي حال، البلد شبه متروك، حتى هدنة الاستقلال انتهى مفعولها مباشرة بعد انتهاء العرض الرمزي في وزارة الدفاع.

الميادين

لفت سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إلى أنّ "محاولات الولايات المتحدة الأميركية ‏إجراء الحوار مع روسيا، من خلال العقوبات، غير مقبولة وتنتهك القانون الدولي".‏

الجزيرة

لفت سفير ومندوب ​إيران​ الدّائم لدى ​الأمم المتحدة​، تخت روانجي، إلى "أنّنا كسائر الدّول، قلقون بشأن العواقب الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والأمنيّة للإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وحصول الأفراد غير المصرّح بهم على مثل هذه الأسلحة".

العربية

افتتح في العاصمة السعودية، الرياض، المقر الجديد للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورفع قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، علم القيادة العسكرية الموحدة وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".