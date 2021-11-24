لبنان الحر

وصف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن زراعة "القنب الهندي" للأغراض الطبية والصناعية بـ"طوق نجاة" للاقتصاد اللبناني نظراً إلى مردودها المالي المرتفع.

صوت لبنان

أكّد وزير البيئة ​ناصر ياسين​، أنّ "العمل مستمرّ لإيجاد حلول مستدامة للنفايات الصلبة. بالأمس في ​البقاع الغربي​ و​زحلة​، وضمن رفع الضرر عن حوض الليطاني، سنعمل مع ​مصلحة الليطاني​ والبلديات وبدعم من ​البنك الدولي​، لتطوير القدرات المحليّة لإدارة هذا القطاع"، مشيرًا إلى أنّ "لا حلول سحريّة، بل التأسيس للفرز من المصدر، معالجة سليمة وإدارة محليّة".

radio orient

أعلنت مديرية العلاقات العامة في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، في بيان، أنه "بتوجيه من المدير العام للصندوق الدكتور ​محمد كركي​ تم تحويل مبلغ 560,430,896 ليرة لبنانية لدفع كامل مستحقات معاملات الاستشفاء العائدة لمستشفى البترون​ لغاية نهاية شهر آذار 2021، وتشمل حصة المستشفى واللجنة الطبية، وسوف تتم معالجة المعاملات التي ترد تباعاً فور ورودها إلى مكاتب ومديريات الصندوق".

اذاعة النور

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "الجو الإيجابي الذي تركه لقاء الاستقلال بالأمس ينتظر ترجمته من خلال خطوات تعيد الأمور إلى نصابها من النقطة التي جمدت الحكومة، وكل الحراك السياسي والإمساك بالخيط الذي يعيد القضية إلى أصلها التزاماً بالدستور والقانون".

صوت المدى

أشار عضو تكتل "لبنان القوي"، النائب ​سيمون أبي رميا​، إلى أن "ما تنامى عن تمنّع ​مصرف لبنان​ تقديم كامل المستندات إلى شركة "الفاريز اند مارسال" يؤكّد الشكوك عن وجود كارتيل مافياوي يمنع السير بالتدقيق الجنائي​ في حسابات مصرف لبنان والوزارات والإدارات الرسمية، لحماية من سرقوا أموال الناس".