قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن إيران حاولت نقل مواد متفجرة بواسطة طائرات مسيرة من سورية إلى الضفة الغربية بهدف تنفيذ عمليات. وخلال خطاب ألقاه غانتس في مؤتمر أمني – سياسي يعقده معهد السياسة والإستراتيجية في جامعة رايخمان في هرتسيليا استعرض غانتس قاعدتين عسكريتين، قال إنهما تقعان في جنوب إيران وانطلقت منها عمليات باتجاه المجال البحري، وتوجد فيهما حالياً طائرات مسيرة هجومية متطورة من طراز "شهيد". وقال إن "إيران تعمل من خارج المنطقة أيضاً، وتنقل النفط والسلاح إلى فنزويلا. وتشغل فيلق القدس في أميركا الجنوبية وتحاول إدخال تاثيرها إلى افغانستان"كرر غانتس إن "التهديد الإيراني ليس على إسرائيل وحدها"، وقال إن "إيران تسعى إلى الهيمنة على المنطقة وبعد ذلك على العالم.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، في خطاب في المؤتمر نفسه إن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق النووي في حال التوقيع عليه، معتبراً أن إيران عمدت خلال العقد الأخير على محاصرة إسرائيل بالمليشيات المسلحة والصواريخ، بينما كانوا ينعمون بالأمن والأمان في طهران، مؤكداً أنه يجب الوصول واستهداف المرسل لهذه المليشيات والصواريخ.

دعا رئيس الموساد الأسبق، تَمير باردو، إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم عسكري ضد المنشآت النووية في إيران، إذا لم تكن لديها القدرة على تدميرها بالكامل. وجاء ذلك خلال ندوة شارك فيها مسؤولون أمنيون إسرائيليون على هامش مؤتمر سياسي – أمني عقده معهد السياسة والإستراتيجية في جامعة رايخمان في مدينة هرتسيليا وأضاف باردو أن "إيران دولة في الدائرة الثالثة (أي ليس لها حدود مع إسرائيل). وإذا لم يكن بالإمكان منع إيران من الرد (على قصف إسرائيلي في أراضيها) مثلما منعت الولايات المتحدة العراق من الرد، فإنه قد نجد أنفسنا في مكان ليس جيدا".

وجه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق، عاموس يدلين، في الندوة نفسها، انتقاداً شديداً إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو. وقال إنه "تمت خصخصة الموضوع الإيراني لصالح شخص واحد، والمداولات الإستراتيجية لم تجرِ" وأن "ما دفع إرجاء التقدم الإيراني نحو القنبلة (النووية) ليس العمليات المجيدة للدول الأخرى وإنماالاتفاق النووي.

قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي، عميكام نوركين، في المؤتمر نفسه، إنه "لن أدخل إلى الخطط العملياتية، لكن ثمة أمراً واحداً يتفق عليه الجميع، وهو أنه ينبغي أن يتم وضع بديل عسكري على الطاولة". أن "الجيش يبني الخطط بالتعاون مع المستوى السياسي. وأعتقد أننا سنُطالَب بتسريع قسم من خططنا لمشتريات الأسلحة، والوصول إلى وضع تكون فيه لدينا قدرات تزويد وقود بعيدة المدى (للطائرات الحربية في الجو) وخطط أخرى". وقال إنه "لا أعتقد أن الإيرانيين سيغادرون سورية بسرعة كبيرة، لكن بوجود الحوار في المستوى السياسي مع الروس، وليس لدينا مصلحة لاستهداف النظام السوري وإنما استهداف من يعمل من تحته، فإن النظام سيبذل جهداً من أجل إخراجه" من سورية.

قال وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن "إيران قد تمتلك سلاحاً نووياً خلال خمس سنوات" وأشار أفيغدور ليبرمان إلى أن "تلك الخطوة (امتلاك سلاح نووي)، لن تتأثر بالمحادثات الجارية حاليا بين إيران والقوى العالمية الكبرى بشأن اتفاق جديد للحد من قدراتها النووية"..

قررت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ترقية قائد قوة تابعة للواء "غولاني"، كان قد أمر جنوده باقتحام منزل سوري، قبل أكثر من عامين، وقتل من فيه، كما نفذ جرائم انتقامية بحق الفلسطينيين في نابلس عام 2018، وكشفت "هآرتس"، أنه تقرر ترقية الضابط غاي إلياهو، المتورط في جرائم كراهية وعمليات انتقامية، إلى رتبة قائد سرية، وتعيينه ضابط السلامة في الفرقة 99، وهي فرقة جديدة أنشأها مؤخرًا رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي.

طالب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تركيا بإغلاق مكاتب حركة "حماس" في اسطنبول، وذلك بعدما أعلنت إسرائيل تفكيك خلية لـ"حماس" في الضفة الغربية "كانت موجهة من اسطنبول" وقال إن "مكاتب حماس في اسطنبول مصيرها الإغلاق.

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في منطقة واد الحمص ببلدة صور باهر، بحجة البناء دون ترخيص، فيما اقتحمت قوات الاحتلال منزل محافظ القدس، وذلك للمرة الثانية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.