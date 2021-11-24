طالب القضاء التركي، نظيره السعودي، بتزويده بنتائج محاكمة قتلة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، داخل مبنى قنصلية الرياض بإسطنبول عام 2018.

خرجت مظاهرات في العاصمة التركية إسطنبول تطالب الحكومة بالاستقالة، غداة الهبوط الحاد الذي سجلته الليرة التركية في سوق العملات وردد المتظاهرون شعارات منددة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالبين باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، مؤكدا أنها ستجري في موعدها المقرر في حزيران 2023.

شن زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو هجوما حادا على أردوغان ووصفه في كلمة أمام البرلمان بأنه أصبح "مشكلة أمن قومي" للبلاد. وقال ان "أردوغان تصرف كالفتوة، يظن أننا سنبتلع كلامه، ولكن الأمة لن تبتلع تصريحاتك، فالشعب يعرف جيدا ما أنت، وسيتخذون قرارهم عندما يحين الوقت. من الآن فصاعدا.. أنت تمثل مشكلة أمن قومي أساسية لجمهورية تركيا".

استسلم نحو 100 مسلح تابعون لتنظيم "داعش" في مدينة جلال آباد عاصمة ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان وأوضح محمد بشير، مدير مكتب إدارة الاستخبارات العامة ، أن هؤلاء المسلحين كانوا ينشطون في مناطق موماند دارا وتشابارهار وكوت وخوجياني.

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول عسكري ومصدرين مطلعين آخرين، أن الجيش الأمريكي نشر قوات عمليات خاصة في جيبوتي لتقديم المساعدة لسفارة البلاد في إثيوبيا، إذا تدهور الوضع هناك.

وقع انفجار في محطة لإنتاج وقود الصواريخ بالقرب من العاصمة الصربية بلغراد. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى مقتل شخصين على الأقل"، بالإضافة إلى إصابة آخرين لم يتم تحديد عددهم بعد. كما أن "الانفجار تسبب في أضرار للمباني المحيطة".

بدأت القوات الأوكرانية استخدام مضادات للدبابات فرنسية الصنع بمنطقة النزاع في دونباس، حسبما أعلنت القوات التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد هناك وقال إدوارد باسورين نائب قائد الشرطة الشعبية في دونيتسك إن أنظمة "أبيلاس" الفرنسية للقذائف الصاروخية المضادة للدبابات تم نقلها إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة الشهر الماضي، وأرسلت أواخر الشهر ذاته إلى وحدات الجيش العاملة في دونباس.