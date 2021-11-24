أفادت وكالة "سانا" بأن قاعدة الجيش الأمريكي بريف الحسكة تعرضت، لهجوم ب "5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها وأنه "فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي".".كما أفادت بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا تابعا للقوات الأمريكية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي شرقي البلاد، ومنعه من المرور باتجاه المدينة وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة كما ان أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.

أخرجت القوات الأمريكية رتلا عسكريا مؤلفاً من 110 آليات من قاعدتها في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

اتفق في منطقة الكرك الأردنية على تشكيل لجنة وطنية تتولى التواصل مع الحكومة السورية لاستعادة جثامين قادة ما عرف بثورة الكرك (الهية) ضد العثمانيين مطلع القرن الفائت، قبل أن يعدمهم العثمانيون شنقا في دمشق قبل نحو 111 عاما.

أعلنت دولة الإمارات، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، سيتوجه اليوم الأربعاء إلى تركيا في زيارة رسمية، وسيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة"، إضافة على تطرق المباحثات بين الجانبين إلى "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

تجددت الصدامات بين الطلبة المحتجين وقوات الأمن في محافظة السليمانية العراقية واستخدمت قوات الأمن في السليمانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قطعوا مجموعة طرقات في المحافظة. واضرمت مجموعة من الطلبة المحتجين النار في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إنهاء كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار فيها.

قال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن المجلس ينظر برسالة المدعي العسكري، لمنع ترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة المقبلة وطالب المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما "تورطا في عدة قضايا".

انطلق في تونس العاصمة، اجتماع جديد للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا و بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.

قالت وزيرة خارجية السودان السابقة مريم الصادق المهدي إن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان حاول التودد لإسرائيل وادعى أن هناك سياسيين أبعدهم عن الحكومة كانوا مناهضين لتل أبيب. وأن الحكومة علمت بدور إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري رغم أنها لم تظهر في واجهة الأحداث. ولفتت إلى أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أجرى زيارة إلى إسرائيل لهذا الغرض.

أفادت وكالة "سانا" بأن قاعدة الجيش الأمريكي بريف الحسكة تعرضت، لهجوم ب "5 صواريخ استهدفت مطار خراب الجير العسكري الذي تتخذه قوات الاحتلال الأمريكي قاعدة لها وأنه "فور استهداف القاعدة، شهدت المنطقة تحليقا مكثفا للطائرات المروحية والحربية التابعة لقوات الاحتلال الأمريكي".".كما أفادت بأن حاجزا للجيش السوري اعترض رتلا تابعا للقوات الأمريكية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي شرقي البلاد، ومنعه من المرور باتجاه المدينة وأجبره على التراجع ومغادرة المنطقة كما ان أهالي قرية حامو بريف القامشلي الجنوبي اعترضوا رتل آليات تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي ترافقه سيارة تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) ومنعوه من المرور على أطراف قريتهم وطردوه من المنطقة.

أخرجت القوات الأمريكية رتلا عسكريا مؤلفاً من 110 آليات من قاعدتها في مطار خراب الجير بريف الحسكة إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

اتفق في منطقة الكرك الأردنية على تشكيل لجنة وطنية تتولى التواصل مع الحكومة السورية لاستعادة جثامين قادة ما عرف بثورة الكرك (الهية) ضد العثمانيين مطلع القرن الفائت، قبل أن يعدمهم العثمانيون شنقا في دمشق قبل نحو 111 عاما.

أعلنت دولة الإمارات، أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، سيتوجه اليوم الأربعاء إلى تركيا في زيارة رسمية، وسيبحث مع الرئيس أردوغان خلال الزيارة "العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بما يحقق مصالحهما المتبادلة"، إضافة على تطرق المباحثات بين الجانبين إلى "مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين".

تجددت الصدامات بين الطلبة المحتجين وقوات الأمن في محافظة السليمانية العراقية واستخدمت قوات الأمن في السليمانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين قطعوا مجموعة طرقات في المحافظة. واضرمت مجموعة من الطلبة المحتجين النار في مقر الاتحاد الوطني الكردستاني.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على ضرورة إنهاء كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا، والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية واستعادة الأمن والاستقرار فيها.

قال رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح إن المجلس ينظر برسالة المدعي العسكري، لمنع ترشح المشير خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة المقبلة وطالب المدعي العام العسكري اللواء مسعود ارحومة بوقف إجراءات ترشيح سيف القذافي وحفتر، قائلاً في رسالته إلى المفوضية إنهما "تورطا في عدة قضايا".

انطلق في تونس العاصمة، اجتماع جديد للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" لبحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا و بحضور ممثلين من تشاد والنيجر والسودان.

قالت وزيرة خارجية السودان السابقة مريم الصادق المهدي إن قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان حاول التودد لإسرائيل وادعى أن هناك سياسيين أبعدهم عن الحكومة كانوا مناهضين لتل أبيب. وأن الحكومة علمت بدور إسرائيل الداعم للانقلاب العسكري رغم أنها لم تظهر في واجهة الأحداث. ولفتت إلى أن المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، أجرى زيارة إلى إسرائيل لهذا الغرض.