الديار/ هيام عيد

نقلت عن أوساط سياسية ، بأن المحاولات الجارية لمعاودة جلسات مجلس الوزراء، لم تتوقّف وسوف تبقى مستمرة، حتى حصول خرق ما، خصوصاً وأن الخشية تتزايد لدى المسؤولين من تفلّت الشارع نظراً لسرعة الانهيار المعيشي والحياتي، وذلك، في ضوء أجواء تشير إلى معاودة الحراك وبأشكال جديدة، بعدما بلغ حجم المعاناة الاجتماعية حدّاً غير مقبول.

اللواء/ حسين زلغوط

نقل عن أوساط سياسية قولها إن الأزمة السياسية الموجودة لا يمكن معالجتها من خلال خلوة ما كانت الظروف مهيأة لها لو لم يكن الرؤساء الثلاثة قد اجتمعوا بحكم الضرورة باحتفال عيد الاستقلال، بل إن هذه الأزمة تحتاج إلى مزيد من اللقاءات والاتصالات، ولا سيما أن ما تسرَّب من معلومات عن خلوة بعبدا، لا يوحي بأن الرؤساء الثلاثة قد توافقوا على حل من شأنه أن يحرك عجلة مجلس الوزراء من جديد، على الرغم من إيحاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برغبته بدعوة المجلس إلى الانعقاد بعد عودته من روما التي سيزورها هذا الأسبوع. كما تلفت هذه الأوساط

إلى أن هذا الأسبوع سيكون حافلاً بالاتصالات العلنية والبعيدة عن الأنظار بغية الوصول إلى تسوية تطوي معها الملفات الخلافية.

نداء الوطن/ الان سركيس

قال إنه يتم العمل على توحيد القوى السيادية والمجتمع المدني تحت عنوان واضح وهو استعادة الدولة من فكّي "الدويلة" وتحقيق الإصلاحات المطلوبة ومحاربة الفساد، من هنا ستكون المواجهة صعبة جداً لأن القوى الممسكة بالسلطة لن تتخلّى عن قبضتها. لكن معركة توحيد القوى المعارضة لا تزال في بداياتها، بسبب الخلافات الداخلية الناشئة وبسبب اختلاف الأجندات بين من يعتبر أن المعركة السيادية هي الأهم، وبين من يرى أن العنوان الأساسي هو مكافحة الفساد وعدم الخوض في العناوين السياسية الكبيرة. وأمام كل هذه الأوضاع ستشتد الضغوط، في حين أن التخوّف يكمن في أن تعمد القوى الممسكة بالسلطة إلى تطيير الانتخابات خوفاً من النتائج.