وكالة الأناضول

دبلوماسيون: مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يستقيل من منصبه

قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، إن مبعوث الأمين العام إلى ليبيا "يان كوبيش" قدم استقالته إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وأوضحت المصادر التي رفضت الإفصاح عن نفسها، أنه كان من المتوقع رحيل "يان كوبيش" عن منصبه في ظل إصراره على عدم انتقاله الى طرابلس للعمل من العاصمة الليبية واكتفائه بمباشرة مهام منصبه من عدة عواصم أوروبية. ولم يصدر أي تأكيد رسمي فوري من قبل مكتب الأمين العام المتواجد حاليا في زيارة رسمية إلى كولومبيا، كما لم يصدر تعقيب فوري من يان كوبيش. ولفتت المصادر إلى أن استقالة المبعوث الأممي تأتي قبل شهر واحد فقط من إجراء الانتخابات المقررة سلفا بليبيا في 24 كانون أول المقبل.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

القبض على 13 شخصاً في فرنسا خططوا لتشكيل مجموعات مسلحة

اعتقلت السلطات الفرنسية، 13 شخصا ينتمون لمجموعة يمينية متطرفة كانوا يخططون للحصول على أسلحة وتشكيل مجموعات مسلحة. ونقلت قناة "BFMTV" الفرنسية، عن مصادر أمنية، قولها إن الشرطة اعتقلت صباح اليوم 13 شخصاً ينتمون لمجموعة يمينية متطرفة كانوا يخططون للاستحواذ على أسلحة. وبحسب القناة، كان من بينهم جنود يخططون لتشكيل مجموعات مسلحة "في حال حصول حرب أهلية بسبب اللاجئين". وأوضحت القناة أن عمليات الاعتقال تمت في منطقة باريس وضواحيها وفي جنوب فرنسا حيث تم العثور على أسلحة "لدى شخص على الأقل".