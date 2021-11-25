أزمة المهاجرين إلى "الاتحاد الأوروبي": الخيارت المتاحة لحفظ أمن الحدود والمصالح الأمريكية - كينيث أر. روزين, كالفين وايلدر – 19/11/2021

بينما يواصل المدنيون الهرب من أعمال العنف الدائرة في أفغانستان والعراق وسوريا، شكلت الرحلات الجوية من دمشق وأريبل إلى مينسك مساراً سهلاً للوصول إلى أوروبا. وبسبب النزاعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان، فإن حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة في بيلاروسيا تمنح واشنطن فرصة لتعزيز اتفاقيات التعاون وحسن النية.

الإمارات تموّل اتفاق الطاقة الشمسية/المياه بين إسرائيل والأردن - غيث العمري, سايمون هندرسون – 18/11/2021

في 22 تشرين الثاني، ستوقع إسرائيل والأردن والإمارات اتفاقية تاريخية للطاقة مقابل المياه. ويمكن للاتفاق الثلاثي الجديد أن يسلّط الضوء على الكيفية التي يمكن للأطراف العربية في "اتفاقات إبراهيم" تسهيل العديد من مجالات التعاون في العلاقات الإسرائيلية-الأردنية والإسرائيلية-المصرية.