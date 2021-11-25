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Published by lebarmy14 on خميس, 11/25/2021 - 10:23
- Australia news LIVE: Scott Morrison brands NSW ICAC a ‘kangaroo court’; Victoria records 1254 new COVID-19 cases, five deaths as state hits 90 per cent double-dose vaccination target
- Australia news LIVE: سكوت موريسون يصنف الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد (نيو ساوث ويلز) بأنها "محكمة كنغر"؛ ولاية فيكتوريا تسجل 1254 إصابة جديدة بـ كوفيد19، وخمس وفيات بالتزامن مع وصول الولاية إلى هدف تلقيح 90% من السكان بجرعتين
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Date:
الخميس, نوفمبر 25, 2021