الأربعاء 24-11-2021 نداء الوطن

11 لاعبا" في لائحة "اللاعب الأفضل"

سينافس البولوني روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني للاحتفاظ بلقب "اللاعب الأفضل ضمن جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما اختير ضمن قائمة نهائية من 11 لاعباً الى جانب الفرنسي كريم بنزيمة والإيطالي جورجينيو.

عملية جراحية لأوسيمهن

خضع النيجيري الدولي فيكتور اوسيمهن مهاجم نابولي اللايطالي لعملية جراحية جراء "كسور" عدة في وجهه وسيغيب لثلاثة اشهر عن الملاعب وبالتالي لن يشارك في كأس الأمم اللأفريقية المرتقبة في الكاميرون بين 9 كانون الثاني و6 شباط المقبلين بحسب ما أعلن ناديه.