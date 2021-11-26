TL

يبدو أن ارتدادات الأزمة العنيفة والشاملة التي تجتاح لبنان قد وصلت إلى الجسم القضائي هذه المرة ليس من باب تدخل السياسة في القضاء بل من باب رد القضاء على السياسة وتمثل الرد بتقديم ثلاثة قضاة استقالاتهم أمس احتجاجا على محاصرة لأحزاب للسلطة الدستورية الثالثة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ.

المنار

وباء كورونا يضرب جرس الانذار مجددا ويضع اللبنانيين امام تحديات خطيرة، فيما وباء سياسي خطير يصيب القضاء، ويهدد وحدته بل الوحدة الوطنية.

nbn

موسم السفر الرئاسي بدأ: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الفاتيكان اليوم حيث التقى الحبر الأعظم وسمع كلاما مشجعا حول أهمية الحفاظ على الوفاق الوطني بين اللبنانيين ولمس ان لبنان يحظى باهتمام خاص من الكرسي الرسولي.

وفيما تردد ان ميقاتي قد يزور مصر وتركيا ورئيس الجهورية ميشال عون يتوجه الى قطر نهاية الشهر الحالي.

mtv

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، برئاسة القاضي سهيل عبود، كل دعاوى مخاصمة الدولة، المقدمة من حسان دياب ونهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، إضافة الى قبول المحكمة بشخص القاضية رندة كفوري طلب رد المحامي العام التمييزي غسان خوري، المرفوعة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لنقل ملف تفجير المرفأ من يد القاضي بيطار للارتياب المشروع.

NTV

" الكنيسة القريبة ما بتشفي" فقصد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حاضرة الفاتيكان وأقام صلاة الغائب عن روح شعار "معا للانقاذ".

OTV

في انتظار خرق حاسم على مستوى معاودة جلسات مجلس الوزراء، هدوء حذر يرخي بظلاله على الساحة الداخلية… فهل يكون المؤشر الأول للحل المرتقب، دعوة من رئيس الحكومة الى جلسة حكومية بعد عودته من الفاتيكان، أم دعوة من رئيس مجلس النواب إلى جلسة نيابية عامة قريبا؟

LBC

الليرة اللبنانية لم تعد خبرا، الخبر للدولار الذي وصل الى عتبة ال 25 الف ليرة وربطة الخبز أصبحت بعشرة آلاف ليرة.

كل السلع سترتفع أسعارها، في وقت تشهد الليرة المزيد من الانهيارات.

الميادين

أشار قائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي اللواء أمير برعام، في تصريح له الى ان "السنوات الأخيرة عامة والسنة الأخيرة على وجه الخصوص منذ الانفجار في مرفأ بيروت كانت من أكثر السنوات تعقيدًا التي عرفها لبنان، وأيضًا حزب الله".

الجزيرة

أعلن ​وزير الصحة​ الفرنسي، ​أوليفييه فيران​، جملة إجراءات اتخذتها السلطات خلال اجتماع أشرف عليه الرئيس ​إيمانويل ماكرون​ للتصدي لموجة تفشي وباء كورونا الجديدة التي تشهدها ​البلاد​. ومن بين هذه الإجراءات ضرورة التطعيم ب​جرعة​ ثالثة من ​اللقاح​ المضاد ل​فيروس كورونا​ لجميع الأشخاص البالغين 18 عاما وما فوق.

العربية

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعم بلادها الكامل لرئيس الوزراء البولندي، ماتيوس موارفيكسي، في أزمة المهاجرين على الحدود بين بلاده وبيلاروسيا، وشددت على أن تصعيد الانتهاكات ضد السيادة الأوكرانية يجب أن يكون "ثمنها غالياً".