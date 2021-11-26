لبنان الحر

أعلنت مصلحة الصيادلة في ​القوات اللبنانية​، أنه تركها الحرية لمحازبيها بد​عم​ من يرونه أهلاً لتمثيلهم ولتحقيق تطلعاتهم المهنية في الإنتخابات النقابية القادمة، بعد أن آلت الأمور إلى ما آلت إليه من تشرذم وتداخل يُضعف كل اللوائح المتنافسة، وبالتالي يُقلل من فرص التغيير الحقيقي".

صوت لبنان

رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين، خلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة باتوليه الجنوبية، أن "العملية البطولية التي نفذها الشيخ المجاهد فادي أبو شخيدم في القدس المحتلة، رغم كل الإجراءات الأمنية التي يقيمها العدو الصهيوني، تدل على عظمة هذا الشعب المقاوم والمضحي والذي يدفع الأثمان، وتدل على أن التحدي والتهديدات التي يفرضها العدو لا تساوي شيئا عندما تكون إرادة المقاومة حاضرة لأجل تحرير الأرض والدفاع عن هذا الشعب".

radio orient

الامواج العاتية التي تواجهها سفينة البلاد التي تتلمس وجهة الانقاذ لبلوغ شاطئ الامان غير واضحة الاتجاهات بعد في ظل الضبابية التي تتخبط فيها الحكومة بفعلة الثنائي الشيعي، وتحديدا حزب الله غير المهتم بزوال لبنان عن الخارطة العالمية بعد سقوط نظامه المالي والمصرفي ومركزه الاستشفائي والتربوي والثقافي والقضائي والدبلوماسي.

اذاعة النور

يسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعيدا من الاضواء، للتوصّل الى تخريجة ما لتذليل عقبة التخلّص من المحقق العدلي طارق البيطار، التي وضعها وحزب الله في درب انعقاد جلسات مجلس الوزراء منذ 12 تشرين الثاني الماضي.

صوت المدى

جدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مطالبته بتحييد لبنان عن النّزاعات الإقليمية، “كي يتمكّن هذا البلد من استعادة دوره في المنطقة من خلال الحياد النشط والفعال”.

وقال الراعي في حديث لـ”ici Beyrouth”: “أن تكون محايدًا لا يعني أن تتنحّى جانباً ولا تتعاطى مع أي أمر”، مضيفاً: “لدينا مهمّةٌ يجب ممارستها ودورٌ في المنطقة علينا أن نلعبه، وهذا الدور نحققه من خلال الاستقرار والحوار والانفتاح”.