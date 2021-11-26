وجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية سي أي أيه ويليام بيرنز تحذيراً سرياً لأجهزة الاستخبارات الروسية بأنها ستواجه عواقب إذا ثبت أنها كانت وراء سلسلة من الحوادث الصحية الغامضة المعروفة باسم متلازمة هافانا تعرض لها دبلوماسيون وعملاء أميركيون حول العالم على مدى السنوات الخمس الماضية.

قتل ثمانية أشخاص وجرح 17 آخرون على الأقل في انفجار سيارة مفخخة قرب مدرسة في مقديشو وفق ما أعلنت الشرطة الصومالية.

اتهمت أسر ضحايا اسقاط طائرة أوكرانية في عام 2020 على يد الحرس الثوري الايراني في تقرير جديدة مسؤولين ايرانيين رفيعي المستوى بالوقوف وراء الواقعة.

أعلنت قوة عسكرية أفريقية مشتركة أول من أمس أن 13 عصراً من تنظيم "بوكو حرام" المتطرف قتلوا خلال تنفيذها عملية تمشيط جنوب شرقي النيجر.

كشفت تركيا عن جولة جديدة من التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط منتصف العام المقبل عبر اضافة سفينة تنقيب رابعة.