خرج مئات ألاف السودانيين إلى الشوارع مجدداً أمس، في مواكب شملت كافة أنحاء البلاد رافضين الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح ابرهان واعتباره "خيانة للثورة".

قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً واحرقت 16 قرية في اشتباكات قبلية شهدتها ولاية عزب دارفور منذ الاسبوع الماضي.

أكدت بريطانيا عبر سفيرتها لدى ليبيا كارولاين هرندل، دعمها لمؤسسة النفط الليبية واستقلاليتها، داعمة إلى تجنيبها أي تجاذبات سياسية.

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل حول الغارة الاسرائيلية الجديدة على مواقع قرب حمص، وأعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم أن الدفاعات الجوية السورية نجحت في اسقاط 10 صواريخ اسرائيلية من أصل 12 صاروخاً أطلقتها الطائرات الاسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

طالب مكتب المدعي العام العسكري الليبي التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية جهاز المباحث الجنائية بإدراج المشير خليفة حفتر ضمن سجلاته على خلفية 5 قضايا متهم بها ارتكبت بين عامي 2019 و2020، وتثار تكهنات باحتمال استبعاده من السباق الرئاسي.

حذرت واشنطن حكومة رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد الذي قال أنه تخلى عن مهامه المدنية لنائبه من أجل توجيه المعارك الدائرة في أقليم يتغراي شمال البلاد، من أن لاحل عسكرياً للنزاع في أثيوبيا وأن الدبلوماسية هي الخيار الوحيد لوقف الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) عن فوز مرشح الامارات اللواء الدكتور أحمد الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية برئاستها لمدة 4 سنوات.

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد الصباح، التقى أمس نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران علي باقرى وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.