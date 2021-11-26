الديار / جويل بو يونس

تناولت انفجار 4 آب وقالت بضربة واحدة، وبعد انتظار طويل أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز حكمها وحكمت مرة جديدة لصالح المحقق العدلي طارق البيطار، فربح الاخير جولات عدة بضربة واحدة، ولم يبق امامه الا أمتار قليلة لتعود يداه فتطلقان باتجاه اكمال تحقيقاته بأخطر جريمة عرفها لبنان يوم الرابع من آب، الا في حال أقدم المدعى عليهم على خطوات فيها طلبات رد جديدة. فردت "الهيئة العامة" لمحكمة التمييز الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار في حقهم وقد ألزمت المحكمة كلاً من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر، كما ردت "الهيئة" دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر وألزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة. اذا كل دعاوى مخاصمة الدولة فشلت، وسقطت بضربة "التمييز"، لكن القرارات المفاجئة لم تقف هنا، اذ ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، دعوى الارتياب المشروع التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس وأبقت الملف في يد البيطار. وقالت إنّ هذه التطورات من شأنها، بحسب ما تؤكد مصادر قانونية متابعة، ان تزيل عوائق كثيرة امام عودة المحقق العدلي لإكمال ملفه، لكنها تبقى غير كافية لإطلاق يد البيطار كلياً، وتشير المصادر الى ان المطلوب لكي يعود البيطار للعمل بشكل عادي، ان يتم البت بدعوى رد مقدمة بحقه عند القاضي نسيب ايليا الذي بحقه ايضا دعوى رد.