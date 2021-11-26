وكالة الأناضول

تركيا: ينبغي تجنب الخطوات الأحادية في ليبيا لإجراء الانتخابات

شدد مجلس الأمن القومي التركي، على وجوب تجنب الخطوات أحادية الجانب في ليبيا، من أجل إجراء الانتخابات بشكل قانوني وفي جو يسوده الهدوء. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس، مساء الخميس، عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة. وحول الانتخابات الليبية، قال البيان: "دعونا المجتمع الدولي للوقوف في وجه الفاعلين الذين يستغلون المرحلة (الحالية) لمصالحهم الخاصة". والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية، قائمة أولية تضم 73 مرشحًا للانتخابات الرئاسية، المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى بـ 25 مستبعدًا، منهم سيف الإسلام القذافي. ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط، فبدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشيا حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا. وأوضح بيان المجلس أنه جرى خلال الاجتماع تقييم التحديات والتهديدات التي تواجه تركيا أو التي قد تواجهها أثناء تنفيذ سياساتها الاقتصادية بما يتماشى مع أهدافها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خبير: روسيا تملك أنظمة اختبار تستطيع الكشف عن سلالة "كوفيد - 19" تحتوي 32 طفرة

أفاد رئيس المجموعة العلمية لتطوير طرق التشخيص الجديدة القائمة على تقنيات التسلسل بالمعهد المركزي لبحوث الأوبئة التابع لهيئة مراقبة وحماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، كاميل خافيزوف، أن روسيا تملك أنظمة اختبار لفيروس كورونا قادرة على اكتشاف سلالة منه ذات 32 طفرة. يقول خافيزوف: "أنظمة اختبار فيروس كورونا، المستخدمة في روسيا، قادرة على اكتشاف سلالة "بوتسوانا"، نظرًا لأن جميع مطوري الاختبارات تقريبًا يحاولون تجنب استخدام جين "إس بروتين" كهدف". وأضاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "السمة المميزة لهذا المتغير هو أنه يحتوي على عدد كبير من الطفرات في جينات "بروتين إس"، والذي عادة ما يكون مسؤولاً عن تغيير خصائص العامل الممرض".