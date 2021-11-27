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أعلن وزير الصناعة جورج بوشكيان، أن "ختم أحد مصانع الغذاء بالشمع الأحمر في البقاع اليوم يأتي في إطار مباشرة وزارة الصناعة حملتها المنظّمة والمعلنة لاقفال المؤسّسات الصناعية ولا سيما الغذائية منها غير المرخّصة وغير المستوفية الشروط الصحّية والمواصفات الفنّية المطلوبة".

المنار

تَطرُقُ كورونا الابوابَ مجدداً بعنف، لكنْ هذه المرةَ في ظلِّ ضعفٍ شديدٍ بِسَمْعِ المعنيينَ القاصرينَ او المقصِّرين، لكنَ النتيجةَ واحدة: مأساةٌ متجددةٌ تزيدُ من احتضارِ القطاعِ الطبي والاستشفائي.

nbn

لفت وزير الثقافة ​محمد وسام المرتضى​ إلى أن "في الميدان الثقافي، أشير إلى أن الزيتون يشكل عندنا ثروة وطنية تاريخية حقيقية، مثال ذلك، زيتونات بشعلة الست عشرة، التي يعود عمرها إلى ستة آلاف عام، والتي لو حكت لحدثت عما كابدت من صروف الزمن، وعن الوجوه التي استظلت بها، والزنود التي امتدت إلى أغصانها، وعن الحروب والاتفاقات والمناسبات الحزينة والسعيدة التي شهدتها، ولكان لنا حينذاك تاريخ موثق بشهادة مقدسة عن أشياء كثيرة نتخيلها ولا نعلمها علم اليقين".

mtv

أعلنت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، أنه "التقى ​البابا فرنسيس​، في القصر الرسولي، الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون، و"تم خلال المباحثات التشديد على العلاقات الجيدة القائمة بين ​الكرسي الرسولي​ وفرنسا، كما تناولت المباحثات قضايا عالمية ذات اهتمام مشترك، مثل حماية البيئة في ضوء نتائج الـCOP26، الذي عقد في غلاسكو"، موضحًا أنهما "تبادلا الآراء حول آفاق ​الرئاسة الفرنسية​ المقبلة للاتحاد الأوروبي، وكذلك حول التزام فرنسا في لبنان و​الشرق الأوسط​ و​أفريقيا​".

NTV

عداد الإصابات الذي يسجل ارتفاعا تصاعديا رفع وزير الصحة فراس الأبيض الصوت بعدما صار الأطفال هدفا لكوفيد الذي سجل أرقاما قياسية في عدد إصابتهم وطالب المدارس بضرورة تمديد العطلة.

OTV

ألقى قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 حول المرأة والسلام والأمن، الضوء على المعاناة المضاعفة التي تقع على النساء من جراء الأعمال الحربية. وفي العالم بأسره أدركت الحركات النسائية أنه يصعب، بل يستحال، على النساء تحقيق التقدم إن هن بقين أسيرات للخوف من عنف قد يمارس عليهن لمجرد أنهن نساء".

LBC

هيئة إدارة قطاع البترول أعلنت ان لبنان أعاد إطلاق الجولة الثانية من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز في ثماني مناطق بحرية، وحدد 15 حزيران موعدا نهائيا لتقديم العروض.

الميادين

لفت وزير الصحة البريطانية، ​ساجد جاويد​، إلى أن "ظهور المتحور المعروف بـB1.1.529، كان مصدر قلق دولي كبير، ومن المحتمل أن تكون هذه السلالة الجديدة قد انتشرت خارج البلدان الإفريقية، حيث يعتقد أنها قد تطورت"، مؤكدًا أنه "لم يتم اكتشاف أي إصابات بها في ​بريطانيا​ حتى الآن".

الجزيرة

فعّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، في زغرب، صفقة بيع 12 طائرة مقاتلة مستعملة من طراز "رافال" الفرنسية إلى كرواتيا، أُعلن عنها في أيار، مقابل نحو مليار يورو.

العربية

أعلنت ​بريطانيا​ أنها ستمنع المسافرين من 6 دول إفريقية من دخول أراضي ​المملكة المتحدة​ بسبب نسخة متحورة جديدة من ​فيروس كورونا​ يرجّح أنها أكثر عدوى من سابقاتها.