لبنان الحر

أكد مستشار وزير الصحة الدكتور محمد حيدر، أن أغلب الإصابات بفيروس "كورونا" في لبنان يُسجّل لدى غير المُلقّحين، مبدياً تخوّفاً من عودة انتشار الوباء في لبنان في حال الاستمرار بعدم الالتزام بالاحتياطات والإجراءات الوقائية، مع استعادة الفيروس نشاطه عالمياً.

صوت لبنان

لفت وزير الشؤون الاجتماعيّة ​هكتور حجار​، خلال لقائه مجموعة من المحتجّين الّذين اقتحموا مبنى ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في بيروت، إلى "أنّني الوزير الّذي يعمل 24/24 ساعة في الوزارة بشهادة الجمعيّات والمنظّمات الدوليّة، وأعمل يدًا بيد مع الجمعيّات لمتابعة موضوع أموالها وعقودها، وأنا السّند الأوّل لهم في هذه القضيّة الاستراتيجيّة".

radio orient

ترأس مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اجتماعا ل​مجلس القضاء الشرعي​ بحضور رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف ورئيس ​المحكمة الجعفرية​ العليا الشيخ محمد كنعان والمفتشين والمدعين العامين في المحكمة السنية والجعفرية، وتم درس الشؤون القضائية في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وحسن سير العمل فيها، وتفعيل أداء العمل القضائي في هذه المحاكم، كما درس المجلس العديد من الملفات القضائية .

اذاعة النور

رأى ممثل موزعي ​المحروقات​ ​فادي أبو شقرا​، أننا "نتجه نحو المجهول والوضع صعب"، لافتاً إلى أنه "سبق وحذّرنا بأنّ الـ10 في المئة التي ستُدفع بالدولار ستؤدي إلى رفع سعر ​البنزين​ والمازوت".

صوت المدى

أشار مكتب وزير الاتصالات ​جوني القرم​، إلى أنّ "بعد ورود مراجعات عن حدوث أعطال في الشبكة في منطقة ​البقاع​ - ​الهرمل​، تبيّن أنّ ضعف الإرسال في هذه المنطقة ناتج عن توقّف السنترال التّابع لـ"تاتش"، على اثر تعرّضه لعمليّة سرقة في وقت سابق، وهو ما يؤثّر بصورة دائمة على إرسال "ألفا".