الشرق / يحي جابر

قال إنّ الاستنتاجات تتواصل وتتراكم التوقعات، عن احتمال انفراج وشيك في المسار الحكومي المعطل منذ الثاني عشر من تشرين الاول الماضي… وذلك على وقع اللقاء الاخير للرؤساء الثلاثة، ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، في القصر الجمهوري، بعد رعايتهم الاحتفال الرمزي لقيادة الجيش، بالذكرى الـ٧٨ للاستقلال، لكن لا ضمانات، كافية ووافية، تؤكد ذلك، خصوصاً وأنّ ابواب الانفراج لا تزال مقفلة، والازمة التي يعانيها لبنان واللبنانيون، بعناوينها السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية والصحية والدوائية، الى مزيد من الانهيار والجنون العبثي. بارتفاع اسعار السلع، على وقع الارتفاع الجنوني لسعر صرف "دولار السوق السوداء" المتمادي يوما بعد يوم، من دون ان تحرك السلطات المسؤولة ساكنا، للجم المتآمرين على هذا البلد…؟! وأضاف يقر عديدون بأن حكومة "معا للانقاذ" بحاجة ماسة الى من ينقذها، والابواب الداخلية والخارجية (العربية والاقليمية والدولية)، وتحديدا السعودية والخليجية، مقفلة في وجهها، وهي تراقب اللبنانيين تحت مطلب العوز والحاجة الى ابسط الامور المعيشية، وقد واصلت العملة الوطنية (الليرة) انهيارها امام تواصل زحف "دولار السوق السوداء..."، بالتقاطع مع ازدياد حشود اللبنانيين امام مراكز الامن العام، للحصول على جوازات السفر، وقد تضاعف عدد المهجرين من وطنهم، أضعافاً مضاعفة. كذلك قال إنّ الانظار تتجه الى ما سيؤول إليه الحراك المصري الرسمي، المستجدً. وختم قائلاً، إنّ الانفجار مؤجّل، والانفراجات مؤجلة… والدول "الصديقة والشقيقة" تنصح بتجنّب المنزلقات العشوائية الكارثية، واللبنانيون، بغالبيتهم الساحقة، كباراً وصغاراً، قلقون على حاضرهم ومستقبلهم.

اللواء / أنطوان الأسمر

تناول موضوع تعطيل الحكومة وقال لم يعد استفحال التعطيل الحكومي ذا جدوى. في الأصل، لم يكن هذا التعطيل يوماً مفهوماً، منذ ان قرر الثنائي الشيعي تعطيل الحكومة الوليدة التي هو من أصرّ على تسمية رئيسها، وكانت له اليد الطولى في تسهيل تأليفها. وأضاف أنّ التعطيل الحكومي، كما بات معروفاً، يتكئ على ذريعتين: التحقيق العدلي في قضية انفجار المرفأ وقضية كلام وزير الإعلام جورج قرداحي. كذلك قال إنّ المفارقة أنّ أياً من الذريعتين اللتين تفرضان الاستعصاء الحكومي، لا يد للحكومة فيهما. وفي سياق متّصل تكلّم أنّه لم يعد أحد قادراً على احتمال استمرار تعطيل عمل الحكومة. فالتحديات التي تواجهها كثيرة، وتفترض تحركاً عاجلاً على المستويين المعيشي والاقتصادي– الاجتماعي، فيما الدولار يناهز معدلات قياسية تتهدد الأمن الاجتماعي والغذائي للبنانيين. أمّا مسألتا التدقيق الجنائي والبرنامج مع صندوق النقد الدولي فمعلقتان على التقدير الشخصي للحاكم، فيما لبنان يغرق تدريجا ويسقط حراً نحو لحظة الارتطام الكبير. وليس خافياً أنّ الحاكم رافض للبرنامج جملة وتفصيلاً، ويقول إنّ لديه خطته للخروج من الأزمة. أمّا باعتقاد مرجع رفيع فإنّ المسألة لم تعد تحتمل مزيداً من التسويف الحكومي وهدر الوقت الثمين. فإمّا أن يبادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد، وليتحمل كل فريق مسؤوليته الوطنية والسياسية، بالمشاركة أو بالمقاطعة والحرد، وإما فلتتّجه الحكومة الى الاستقالة الصارخة احتجاجاً وإسقاطاً للمسؤولية عن كاهلها وكاهل رئيسها. من غير هاتين الخطوتين سيتستمر الاستنزاف الوطني والسياسي، وسيُقاد اللبنانيون الى حتفهم لا محالة.