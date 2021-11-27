وكالة الأناضول

أردوغان: هدفنا الوقوف مع مستقبل مواطنينا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أنّ هدف حكومته هو الوقوف مع مستقبل المواطنين الأتراك وعملهم ولقمة عيشهم. وقال أردوغان في كلمة ألقاها بحفل افتتاح 96 مشروعا في ولاية إزمير غربي البلاد: "قيمة الفوائد (في البنوك) ستنخفض، لن ندع الفوائد تسحق شعبنا ومزارعينا". وأكد الرئيس التركي أنّ أولويات حكومته هي الوقوف مع المواطنين ودعم أعمالهم. وأوضح أن بلاده أقدمت على خطوات قطعت الطريق أمام المكائد التي كانت تنصب للدول النامية، بزيادة التضخم عن طريق رفع الفائدة. واستعرض الرئيس التركي المشاريع الخدمية والطبية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية في البلاد منذ استلام حزب العدالة والتنمية الحكم عام 2002.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: اتفقنا على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه تم خلال اللقاء الثلاثي مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الاتفاق على إنشاء آليات لترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان قبل نهاية العام. سوتشي- سبوتنيك. وقال بوتين عقب اللقاء الثلاثي مع رئيس أذربيجان ورئيس الوزراء الأرميني، اليوم الجمعة، في سوتشي: "أود أن أشير إلى أننا اتفقنا على عدد من القضايا، التي أعتبرها أساسية. أولها إنشاء آليات لترسيم الحدود بين الدولتين، اتفقنا على إنشائها قبل نهاية العام. نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن. لا توجد عقبات أمام إنشاء هذه الآليات".

كما أشار بوتين إلى أن نائبي رئيسي وزراء كل من أذربيجان وأرمينيا سيلتقيان في موسكو، الأسبوع المقبل، لمواصلة العمل وإعلان القرارات، التي تم الاتفاق عليها اليوم، قائلا: "الأسبوع المقبل، سيجتمعان (نائبا رئيسي الوزراء) في موسكو من أجل تلخيص بعض النتائج وإعلان القرارات التي اتفقنا عليها اليوم".