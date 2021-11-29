وكالة الأناضول

أردوغان يدعو إلى تقييم موضوعي لرؤية قبرص التركية بشأن الحل

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحل أزمة الجزيرة، بموضوعية. جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأحد، بافتتاح القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي المقامة في العاصمة التركمانستانية عشق آباد. وقال الرئيس أردوغان إن "مفتاح الحل في القضية القبرصية هو الإقرار بالمساواة في السيادة والوضع الدولي للقبارصة الأتراك". وأردف: "أدعو كافة الدول الصديقة والشقيقة إلى تقييم رؤية جمهورية شمال قبرص التركية لحل أزمة الجزيرة، دون تحيز". وتعاني قبرص منذ 1974، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004، رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطري الجزيرة. وتؤكد أنقرة وقبرص التركية ضرورة التفاوض من الآن فصاعداً على أساس حل الدولتين في الجزيرة بعد فشل المفاوضات الرامية لحل فيدرالي قائم على المساواة، بسبب تعنت الجانب القبرصي الرومي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الجيش الأمريكي يدخل 100 شاحنة وصهريج إلى قاعدته شمال شرقي سوريا

أدخلت القوات الأمريكية 100 شاحنة وصهريج تحمل مواد لوجستية قادمة من الأراضي العراقية لدعم قواعدها العسكرية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا. وأكدت مصادر محلية لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن: "رتلا مؤلفاً من 100 ناقلة محملة بحاويات وشاحنات تبريد وصهاريج دخلت من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي على دفعتين الأولى 60 آلية وبعد ساعتين تبعها 40 آلية ترافقها مدرعات عسكرية وتوجهت من محطة السويدية إلى بلدة رميلان نحو 68 كم شرق مدينة القامشلي".