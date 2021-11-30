الجزيرة - السعودية

التحالف: تنفيذ 15 استهدافاً ضد مليشيات الحوثي في مأرب والجوف

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمين، تنفيذ 15 استهدافا ضد ميليشيا الحوثي في مأرب والجوف، كما أعلن التحالف عن تدمير 9 آليات، مشيراً إلى خسائر بشرية بصفوف ميليشيا الحوثي وصلت 110 عناصر.

وكان التحالف أعلن عن رصد تحركات ونشاطات عدائية لميليشيات الحوثي في مطار صنعاء الدولي. وقال التحالف، إن "طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من مطار صنعاء الدولي". كما شدد على أن "استخدام مطار صنعاء كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني".

من جانبها أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الأحد، سيطرتها على مواقع جديدة جنوبي الحديدة، غربي البلاد. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، إنه تم تحرير قرية "الرون" غربي مديرية حيس، وواصلت تقدمها الميداني وسط حالة انهيار في صفوف الحوثيين. وتقع القرية المحررة إلى الشمال الغربي من مديرية حيس، على الحدود مع مديرية الجراحي، حسب مصادر ميدانية.

أخبار الخليج - البحرين

فرنسا تستبعد بريطانيا من اجتماع أوروبي لمكافحة شبكات مهربي المهاجرين

بدأ اجتماع أوروبي في كاليه أمس من أجل تعزيز مكافحة "شبكات المهربين" اثر حادث غرق في المانش، لكن من دون البريطانيين الذين استبعدتهم فرنسا.

يأتي هذا الاجتماع بعد أربعة أيام من أسوأ مأساة هجرة في القناة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة بغرق قارب مطاط أودى بحياة ما لا يقل عن 27 شخصا الأربعاء.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن "الوفيات كثيرة جدا" و"لا يمكن أن نقبل وفاة أشخاص آخرين" .وجاء تصريحه في مستهل الاجتماع مع الوزراء المسؤولين عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية ومديري وكالتي يوروبول وفرونتكس.

يحاول المهاجرون الوصول إلى الساحل الإنجليزي يوميا تقريبا على متن قوارب متداعية، وارتفع عدد عمليات العبور منذ عام 2018 نتيجة تشديد الرقابة على ميناء كاليه والنفق الرابط بين ضفتي القناة.

القدس - فلسطين

فلسطين المالكي يشارك في الاجتماعات الوزارية للاتحاد من أجل المتوسط

شارك وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط (منتدى الاتحاد من أجل المتوسط السادس)، الذي تستضيفه اسبانيا ويعقده الاتحاد الأوروبي والمملكة الأردنية الهاشمية بصفتهما الرئيسة المشتركة لمنظومة العمل الاقليمية الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي والدول المشاطئة للمتوسط، بمشاركة وزراء خارجية 42 دولة على مستوى وزراء الخارجية ورؤساء الوفود الرسمية.

ودعا جميع الدول للعمل من أجل إنهاء الاحتلال ودعم تصور رئيس دولة فلسطين محمود عباس لعملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الاتحاد - الإمارات

بايدن: لا داعي للهلع من المتحورة "أوميكرون"

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الاثنين، في خطاب ألقاه في البيت الأبيضان "لا داعي للهلع" من انتشار المتحورة الجديدة اوميكرون مشدداً على أنه لا يتوقع "في هذه المرحلة" فرض قيود جديدة على الرحلات الدولية أو إجراءات حجر في الولايات المتحدة.

ودعا الأميركيين إلى التطعيم أو تلقي جرعاتهم المعززة، وكذلك وضع القناع في الداخل معتبراً أن المتحورة الجديدة ستظهر "عاجلاً أم آجلاً" في الولايات المتحدة.

وأكد رداً على سؤال حول فرض قيود إضافية "لا أتوقع ذلك في هذه المرحلة".