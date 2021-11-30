الجمهورية – رنى سعرتي

تساءلت كيف سيؤثر قرار الإفراج عن مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي وانتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، على مسار أسعار النفط عالمياً؟ وهل تراجع الاسعار عالمياً سينعكس انخفاضاً في اسعار المحروقات محلياً؟ قالت إنّه بعد إعلان الرئيس جو بايدن استخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة النفطي الإستراتيجي، في مسعى منسّق مع دول أخرى هبطت أسعار النفط، فانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنسبة 1.8% إلى 75.37 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 0.5% إلى 79.28 دولاراً للبرميل. علماَ انّ الخبراء يستبعدون أن تقوم الخطوة الاميركية بدفع أسعار النفط في الأسواق إلى الانخفاض، ويقولون إنّ الإجراء مؤقت، متوقعين أن يؤدي ذلك على عكس الهدف، إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. لكنّ الاسعار تشهد منذ يوم الجمعة تراجعاً لافتاً، ليس نتيجة قرار بايدن، بل بسبب المخاوف الناجمة عن رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا في جنوب إفريقيا، يحذّر العلماء من أنّها قد تكون أشدّ عدوى من "دلتا" وأكثر مقاومة للقاحات الحالية، ما يمكن أن يسدّد ضربة قاسية للتعافي الاقتصادي العالمي من الوباء، حيث يمكن أن تؤدي المخاوف إلى تدابير إغلاق جديدة وقيود على التنقل، وبالتالي تراجع النمو الاقتصادي. هذا الامر ظهر جليّاً وبسرعة في الاسواق المالية. في المقابل،

غرّد الامير قائلاً: "المتحور الجديد "أميكرون" هو المتسبب في انخفاض سعر النفط، أما حلّ بايدن العبقري باللجوء للاحتياطي فلم يكن له أي تأثير!!". وفي هذا الإطار، أوضح الخبير النفطي وعضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس أنّ تراجع أسعار النفط عالمياً سيؤدي حكماً الى تراجع اسعار المحروقات في السوق اللبناني، ولكن سعر صرف الدولار سيحدّد ما إذا كان المواطن سيلمس تراجعاً في الاسعار أم لا. وحول جدول تركيب اسعار النفط هذا الاسبوع المتوقع صدوره اليوم، قال البراكس، إنّه في حال لم يشهد سعر الصرف مزيداً من الارتفاع، "فحكماً ستنخفض اسعار المحروقات، مع الأخذ بالاعتبار سعر الصرف على منصة صيرفة الذي سيحدّده مصرف لبنان، والذي على أساسه يتمّ تسعير 90 في المئة من قيمة فاتورة البنزين، علماً انّ سعر صيرفة أقفل على 19500 ليرة في الاسبوع الماضي".

الديار – جويل بو يونس

قالت ما إن عاد من حراكه الخارجي، حتى بدأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حراكاً داخلياً، أراد انطلاقته أن تكون من عين التينة، حيث التقى بالامس رئيس مجلس النواب نبيه بري، وغادر بعدها من دون الادلاء بأي تصريح. وأضافت أنّ اللاتصريح يؤكد أنّ الرئيس ميقاتي لم يخرج مطمئناً، ولا العودة الحكومية الموعودة باتت "بالجيب"، فالمعلومات تفيد من مصادر مطلعة على جو الاجتماع بأنّ الرئيس بري طرح خلال اللقاء، الذي استمرّ لنحو نصف ساعة، جملة افكار على ميقاتي لكنه اصر على وجوب تطبيق ما كان اتفق عليه باللقاء الثلاثي في بعبدا. إلاّ أنّ أوساطاً مطلعة على جو بعبدا علقت بالقول: لا شيء اسمه اتفاق ثلاثي تم في بعبدا، مشيرةً إلى أنّ ما قاله البطريرك الراعي في المقابلة التلفزيونية الاحد واضح، لاسيما انه طرح عليه افكار عدة، وعندما عاد واطلع على بعض الدراسات ايقن ان الامور لا تستقيم بهذا الشكل. وتكمل الاوساط بأنّ المعادلة واضحة: القضاء يقرر أمور القضاء ومجلس الوزراء أمور الاجراء ، ومجلس النواب التشريع، ما يعني باختصار فصل السلطات. كذلك تشير الاوساط المتابعة الى ان رئيس الجمهورية لا يزال يتمسك بمبدأ فصل السلطات،

وتقول مصادر مطلعة على جو الثنائي الشيعي: " بعدنا مطرحنا، فلا خطوة عملية ولا مبادرة واضحة، ويبدو ان ميقاتي الذي اخذ على عاتقه ان يدور الزوايا، لم ينجح حتى اللحظة". وفيما كشف بعض زوار عين التينة انهم سمعوا من بري ان رئيس الجمهورية وعده بالسير بحل ما، امّا عبر حل قضائي يقضي بان تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز لاتخاذ قرار يقضي باحالة الرؤساء والنواب والوزراء الى المجلس الاعلى لمحكامة الرؤساء، او عبر احالة الملف الى مجلس النواب، مقابل وعود قدمها بري للرئيس عون اولها "السير بترقية ضباط دورة الـ 94 التي يطلق عنها بري "دورة عون"، اضافة الى الحديث عن تحالف انتخابي كالسابق باستثناء مناطق كالبقاع الغربي وجزين. كما قيل ان بري وعد الرئيس عون باعادة تصويب الامور بقانون الانتخاب لجهة ان يقترع المنتشرون للنواب الـ 6 اي للدائرة الـ 16، الا ان رئيس الجمهورية لم يبادر بعد لترجمة ما وعد به، علما ان مصادر مقربة من الرئيس عون نفت نفيا قاطعا هذه الرواية، واكدت الا شيء من هذا القبيل! وفي هذا السياق، تكشف اوساط مطلعة على جو ميقاتي بان ما حصل من حوادث متتالية، جمّد رغبة ميقاتي بالدعوة لجلسة حكومية، وهو سيكمل مشاوراته على ان يلتقي رئيس الجمهورية بعد عودته من قطر، وبعدها لكل حادث!