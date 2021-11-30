وكالة الأناضول

أردوغان: سنعالج ارتفاع الأسعار عبر التوظيف والإنتاج والاستثمار

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن المشاكل الناجمة عن ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد بسبب التقلبات في سعر الصرف سيتم معالجتها عبر الاستثمار والتوظيف والإنتاج.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين الإثنين، على متن الطائرة أثناء عودته من تركمانستان عقب مشاركته في قمة رؤساء منظمة التعاون الاقتصادي الـ15.

وأوضح أردوغان أن مشاكل ارتفاع الأسعار الناجمة عن التقلبات في سعر الصرف، ليس لها أساس اقتصادي.

وذكر الرئيس التركي أنه لم ولن يؤيد يومًا رفع أسعار الفائدة، مؤكدًا أنه لا تنازل عن هذا الأمر.

وأضاف: "سننجح في هذا الأمر، وسترون المستويات التي سينخفض إليها التضخم قبيل الانتخابات".

وأشار أردوغان إلى أن البنوك التركية لا سيما الحكومية مستعدة لتقديم الدعم اللازم للراغبين بالاستثمار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا تحذر: سنرد على طرد أي دبلوماسي روسي من أميركا

حذر نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي ريابكوف، من أن روسيا سترد بالتأكيد على "الطرد المرتقب" للدبلوماسيين الروس من أميركا.

وشدد ريابكوف على أن الجانب الأميركي يجب عليه إيقاف هذه الممارسة (طرد الدبلوماسيين)، وقال: "لقد حذرنا الأميركيين من أنه من أجل تجنب المزيد من التخفيضات في طاقمهم (الدبلوماسي) هنا (في روسيا)، ولا نريد ذلك (الجانب الروسي)، لكن لا يسعنا إلا الرد بهذه الطريقة".

وكانت موسكو قد علقت عمل بعثتها الدبلوماسية لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو" ردا على قيام قيادة الحلف بطرد دبلوماسيين روس معتمدين لدى الحلف "بشكل مفاجئ".