الشرق الأوسط 1 /12 /2021

الاقتصاد العالمي يعود لخانة الغموض

فيما كان يتجه للتعافي من التداعيات المدمرة لوباء (كوفيد-19) تعرض الاقتصاد العالمي لضربة جديدة بسبب المتحورة أوميكرون التي أدت إلى إعادة فرض قيود على السفر. وإنتشرت المتحورة الجديدة، التي أبلغت منظمة الصحة العالمية باكتشافها في جنوب أفريقيا، قبل أقل من أسبوع في قارات العالم ما دفع بعشرات الدول إلى فرض قيود على السفر. وستعتمد شدة الأثر الاقتصادي على مدى خطورتها ومدى فاعلية اللقاحات المتوفرة لمواجهتها. لكن حتى مع أخذ السيناريوهات الأكثر تفاؤلا في الاعتبار، يراجع خبراء الاقتصاد توقعاتهم للعام 2022 باتجاه خفضها.

التضخم يخرق سقف منطقة اليورو

قال "مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)"، يوم الثلاثاء، إن المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليصل 4.9 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة. يذكر أن هذه هي أسرع زيادة على أساس سنوي منذ عام 1997 عندما بدأ تسجيل الأرقام القياسية لمنطقة العملة الموحدة، التي تضم 19 دولة. وتأتي هذه الأرقام في استمرار لاتجاه تصاعدي في الأسعار منذ شهور، مما يثير قلقاً متزايداً في الاتحاد الأوروبي.