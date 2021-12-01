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لبنان الحر
ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.
صوت لبنان
أكّد رئيس حزب "القوات الـلبنانـية" سمير جعجع، أنّ "حزب الله وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 2022، خشية خسارة الانتخابات"، محذّرًا من أنّ "هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء".
radio orient
عرض رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، خلال إستقباله نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، على رأس وفد من مكتب المنسقية، الأوضاع العامة في لبنان، والبرامج التي تضطلع بها المنظمة الأممية فيه.
اذاعة النور
أشار رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، خلال إطلاق حملة "كانون الاوّل - صفر إشتباك"، إلى "أننا نتوجه الى السياسيّين والاحزاب والمواطنين بهذه الرسالة ونطلب من الجميع المشاركة معنا لتطبيقها خلال هذا الشهر".
صوت المدى
بحث وزير الطاقة والمياه وليد فياض مع نظيره القطري سعد بن شريدة الكعبي بحضور نائبه واللواء عباس ابراهيم والسفيرة فرح بري في العديد من المواضيع التي تهمّ لبنان وطريقة مساعدة الجانب القطري بها.