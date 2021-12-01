لبنان الحر

ترأس وزير العمل مصطفى بيرم في الوزارة، الاجتماع الرابع للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.

صوت لبنان

أكّد رئيس حزب "القوات الـ​لبنانـ​ية" ​سمير جعجع​، أنّ "​حزب الله​ وحلفاءه يعملون على تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 2022، خشية خسارة الانتخابات"، محذّرًا من أنّ "هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من الموت البطيء".

radio orient

عرض رئيس ​مجلس الوزراء​ ​نجيب ميقاتي​، خلال إستقباله نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ​نجاة رشدي​، على رأس وفد من مكتب المنسقية، الأوضاع العامة في لبنان، والبرامج التي تضطلع بها المنظمة الأممية فيه.

اذاعة النور

أشار رئيس ​المجلس الاقتصادي الاجتماعي​ ​شارل عربيد​، خلال إطلاق حملة "كانون الاوّل - صفر إشتباك"، إلى "أننا نتوجه الى السياسيّين والاحزاب والمواطنين بهذه الرسالة ونطلب من الجميع المشاركة معنا لتطبيقها خلال هذا الشهر".

صوت المدى

بحث وزير الطاقة والمياه ​وليد فياض​ مع نظيره ال​قطر​ي سعد بن شريدة الكعبي بحضور نائبه و​اللواء عباس ابراهيم​ والسفيرة فرح بري في العديد من المواضيع التي تهمّ لبنان وطريقة مساعدة الجانب القطري بها.