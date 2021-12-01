يبدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، غداً (الخميس)، زيارة إلى دول الخليج لمدة 3 أيام، تشمل السعودية والإمارات وقطر. وذكرت مصادر في قصر الإليزيه، في معرض تقديمها للجولة أمس، أن وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والثقافة، ومجموعة من النواب وعدداً من مسؤولي كبريات الشركات الفرنسية الفاعلة في المنطقة، سيرافقون ماكرون في جولته، فيما سينضم إلى الوفد وزير التجارة الخارجية خلال زيارة السعودية.

أعلن دبلوماسيون أوروبيون أن المباحثات الهادفة لإحياء "الاتفاق النووي" الإيراني في فيينا انتهت من صياغة 70 إلى 80 في المائة من نص اتفاق، إلا أنهم حذروا من حدوث مشكلة إذا لم تبدِ إيران جدية في المفاوضات الأسبوع الحالي. واستمرت المفاوضات في يومها الثاني أمس، على مستوى ثلاث لجان من الخبراء، بينما تنتظر القوى الأوروبية تأكيدات باستئناف المحادثات النووية من حيث توقفت في يونيو (حزيران).

قضت محكمة ألمانية أمس الثلاثاء بالسجن مدى الحياة على عراقي من تنظيم "داعش" بعد إدانته بتهمة ارتكاب "إبادة" في حق الإيزيديين، في حكم هو الأول من نوعه في العالم.

دخلت السجالات الروسية - الغربية مرحلة أكثر سخونة أمس، بالتزامن مع عقد مجلس حلف "الناتو" اجتماعاً خاصاً على المستوى الوزاري لبحث الرد على "التهديدات الروسية" في أوكرانيا. وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحلف الغربي من "تجاوز الخطوط الحمراء"، ملوحاً بقدرات قوية لبلاده للرد على المخاطر العسكرية.