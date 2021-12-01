الشرق/ تيريز القسيس صعب

تناولت أزمة لبنان مع دزل الخليج العربي وقالت: تحط الازمة السياسية اللبنانية على طاولة مباحثات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى كل من السعودية، الامارات وقطر في ٣ و4 من الشهر الجاري. وتعول مصادر ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية على اللقاءات والمحادثات التي سيجريها ماكرون مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحديداً ما يتعلق بالأزمة اللبنانية السعودية، والتي حتى الساعة لم تجد أفق حل او تسوية لعودة جلسات مجلس الوزراء الى الانعقاد. وعلى الرغم من أن المصادر لم تخف خشيتها من توصل الرئيس الفرنسي إلى حل ما او تسوية للازمة مع السعودية، الا انها في المقابل تعتبر أنّ لدول الخليج العربي، وتحديداً المملكة العربية السعودية دوراً اساسياً وثابتاً في اي حل مطروح للمنطقة، أو أي تسوية يتم التفاوض على أساسها. وأضافت المصادر أنّ فرنسا ترى أنه لا يمكن تجاوز اي تفاهم مع اي مرجع دولي او إقليمي بمعزل عن التشاور مع المملكة السعودية لما لها من دور مؤثر وفعال في المنطقة العربية. من هنا فإن الاوساط الديبلوماسية تؤكد أن ماكرون سيدعو قادة الخليج، الامارات، السعودية وقطر الى تجاوز العراقيل والأزمات مع لبنان، وإعادة فتح باب الحوار والتواصل مع المسؤولين فيه. وكشفت أنّ فرنسا ستجدد سعيها ومحاولاتها الديبلوماسية في اجراء مزيد من الاتصالات الاقليمية لاسيما مع طهران بهدف التخفيف من الاحتقان والضغوط السياسية المؤثرة على الساحة الدولية والعربية. وقالت ان التسويات والمفاوضات الدولية القائمة في فيينا اليوم، لا بد من أن تتوصل إلى مخرج او اتفاق دولي قد يكون بطبيعة الحال له تأثيره على الأوضاع الاقليمية في منطقة الشرق الاوسط وعلى التمدد الايراني بشكل خاص. لذا تضيف المصادر اننا نشجع وندعم اي حوار او انفتاح بين المملكة وإيران لما له من تداعيات مريحة ومسهلة للازمات المرتبطة بهما في المنطقة.

اللواء/ لينا الحصري زيلع

قالت في ظل استمرار تعليق جلسات مجلس الوزراء منذ اكثر من شهر ونصف الشهر وتريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لدعوة الحكومة الى الانعقاد تتفاقم الازمات على كافة المستوايات بشكل متسارع ومستمر، ولكن بالمقابل كان اللافت في الايام الماضية التحرك اللبناني بإتجاه العاصمة الروسية التي شهدت زيارة لوزير الخارجية عبد الله بو حبيب الذي اجرى محادثات مع المسؤولين الروس تتعلق باخر المستجدات والعلاقات الثنائية، هذه الزيارة التي تسلم خلالها بوحبيب الصور التي سجلتها الاقمار الاصطناعية الروسية في الرابع من آب 2020 اي يوم انفجار مرفأ بيروت تبعها لقاء عقده نهاية الاسبوع الماضي الممثل الخاص للرئيس سعد الحريري في موسكو جورج شعبان بناءً على طلبه مع نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف الذي استمع من شعبان الى تقييمات واعتبارات الحريري حول السبل الممكنة لاخراج لبنان من ازماته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مع الاشارة بأن هذا التحرك اللبناني بإتجاه موسكو سبق زيارة بوغدانوف الى طهران الاثنين الماضي واستئناف المحادثات الدولية لاحياء الاتفاق النووي الايراني والمتوقفة منذ خمسة اشهر، خصوصا انه وكما هو معلوم فإن الازمة اللبنانية بكافة مندرجاتها مرتبطة بشكل مباشر بالتطورات الخارجية لا سيما الايرانية منها، مصادر لبنانية متابعة للموقف الروسي تعتبر بأن صور الاقمار الاصطناعية التي تسلمها الوزير بو حبيب من نظيره الروسي سيرغي لافروف بمغلف مغلق مع تقرير باللغة الروسية لا تحتوي على معلومات مهمة لان هذه الصور وبحسب المصادر هي ما قبل انفجار المرفأ وما بعده والمختصين هم من سيوضحون ماذا تتضمن هذه الصور خصوصا ان وزير الخارجية الروسي اعلن صراحة ان هذه الصور هي ما قبل الانفجار وما بعده، واشارت المصادر الى انه لو كان لهذه الصور اهمية او ادانة لاسرائيل لن يكن الجانب الروسي سلمها الى لبنان، خصوصا ان رئيس الجمهورية ميشال عون طالب السفير الروسي الكسندر روداكوف بابلاغ بلاده رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور.