وكالة الأناضول

رام الله.. منظمة التحرير تطالب الدول المانحة بإنقاذ "أونروا"

طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، المجتمع الدولي وكبار الدول المانحة والممولة بـ"إنقاذ" منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، والوفاء بالتزاماتها المالية، لسد العجز المالي الذي تعاني منه، والذي يقدر بـ60 مليون دولار. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن سد العجز المالي يهدف لحماية مؤسسات "الأونروا" من الانهيار وبرامجها الخدماتية من التوقف، وتمكينها من صرف رواتب موظفيها ولضمان استمرارية عملها، لحين إيجاد حل عادل وشامل لقضية اللاجئين الفلسطينيين. جاء ذلك في كلمته، التي نشرتها الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، باجتماعات اللجنة الاستشارية "للأونروا" المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية، وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة لـ"الأونروا"، والمجموعة الأوربية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا وفيتنام تؤيدان تشكيل نظام ديمقراطي أكثر عدلا للعلاقات الدولية

أيدت روسيا وفيتنام تشكيل نظام ديمقراطي أكثر إنصافًا للعلاقات الدولية، جاء ذلك في بيان رئاسي مشترك عقب المحادثات بين رئيس روسيا ورئيس فيتنام، اليوم الثلاثاء. وجاء في الوثيقة التي نشرت موقع الكرملين على الإنترنت: "تؤيد روسيا وفيتنام إقامة نظام ديمقراطي أكثر عدلاً للعلاقات الدولية على أساس سيادة القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك سيادة الدول ووحدة الأراضي ، والمساواة وتقرير المصير للشعوب ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية". وأضاف البيان: "يرى الطرفان، أنه من الضروري تكثيف الجهود الإقليمية لإنشاء هيكل شامل وشفاف للأمن والتعاون المتكافئ وغير القابل للتجزئة على أساس القانون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس جماعي بما في ذلك مبادئ عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة، والتسوية السلمية للنزاعات، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة".