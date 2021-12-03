نداء الوطن 2/12/2021

صنز يحسم القمة مع ووريورز

تخطى فينينيكس صنز إصابة مبكرة لنجمه ديفن بوكر وحقق فوزه السابع عشر على التوالي في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة بأفضل طريقة على حساب ضيفه غولدن ستايت فتساوى معه في صدارة الترتيب العام.

سيرجي روبرتو يغيب 4 أشهر

سيخضع لاعب وسط برشلونة الاسباني الدولي سيرجي روبرتو لعملية جراحية في فخذه في الأيام المقبله.

بن سليم وستوكر لرئاسة "فيا"

انحصرت المنافسة بين الاماراتي محمد بن سليم والبريطاني غراهام ستوكر على خلافة الفرنسي جان تود في رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في الانتخابات المقررة في 17 كانون الأول بحسب ما اعلن الاتحاد الدولي.

كونتا تعتزل كرة المضرب

أعلنت جوانا كونتا المصنفة البريطانية الأولى سابقا اعتزالها لعبة كرة المضرب رسمياً عن 30 عاماً.