TL

لا يزال المشهد الحكومي مقفلا بفعل تمسك كل فريق سياسي في الداخل بمواقفه السابقة وباستثناء لقاء بعبدا صباح أمس لم يسجل أي تحرك أو مبادرة محلية تتصل بالأزمة الحكومية فيما تمسك حزب الله بموقفه من تحقيقات القاضي بيطار فقالت كتلته النيابية: إلى أن يعدل الدستور لن يكون من صلاحيات المحقق العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء الحكومات تحت أي ضغط !

المنار

لا يزال لبنان يبحث عن سرير للعناية الفائقة بعدما هشم بعض أبنائه بالتواطؤ مع بعض الخارج جسده الواهن ، والحقوا اضرارا فادحة في بنيته ، فلا أسرة بالمجان في هذا العالم ، فعليه أن يدفع سلفا كامل الفاتورة العلاجية للحصول على بعض المال من منظمات دولية أو دواء أو مساعدات اقتصادية.

nbn

إلى جانب الجائحات السياسية والإقتصادية والمعيشية المستعصية على اللقاحات تطل مجددا جائحة كورونا من نافذة المتحور (أوميكرون).

بمواجهة هذا المخاوف المتجددة في البلد الهشة أوضاعه ثمة قرارات اتخذت على المستوى الرسمي لم تصل إلى درجة الإقفال التام بل لحظت وضع قيود على حركة التجول المسائي وتمديد عطلة الميلاد ورأس السنة للقطاع التربوي.

mtv

هدوء واضح في الداخل، وحراك ظاهر في الخارج. في لبنان الامور على حالها. اجتماعات الحكومة معلقة بانتظار حل قد يأتي وقد لا.

توازيا، القضاء قال كلمته الواضحة، واعلن من خلال قراراته واحكامه ان لا حل للمأزق السياسي على حساب العدالة والحقيقة. في المقابل الحراك السياسي لمواجهة المأزق يبدو مؤجلا.

NTV

جنة بكاسين على أرض الجحيم رفعت لبنان من القعر وأدخلته في لائحة "جنات ع مد النظر" والقرية المقيمة على كتف جزين وصل صدى شلالاتها إلى مدريد لتتوج أجمل القرى وتحجز لنفسها مقاما بيئيا وتراثيا وحضاريا يضاهي خمسا وسبعين قرية تقدمت لمسابقة جمال القرى في مئة وخمس وسبعين دولة.

OTV

كل مشكلة لبنان هي في الارقام.

في المسألة الديموغرافية الطائفية والمذهبية، المشكلة في الارقام: الخوف من الارقام، والتخويف بالارقام، والكلام عن وقف العد والتقيد بالارقام.

LBC

يبدو أن البابا فرنسيس يحمل معه لبنان في مواقفه وصلواته ورحلاته، اليوم من قبرص اليونانية يعلن : " عندما أفكر في لبنان، أشعر بقلق شديد للأزمة التي يواجهها، وأشعر بمعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف والألم " .

الزيارة لقبرص تحمل هاجس المهاجرين إلى أوروبا، والبابا يتحدث عن " تقديم الدعم لدولة تقع على أحد خطوط المواجهة الأمامية لأزمة الهجرة في أوروبا".

الميادين

عقدت قوى الإطار التنسيقي في العراق، اجتماعاً تنيسقياً بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، والأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي ورئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، إضافةً إلى عدد من الشخصيات البارزة في منزل رئيس تحالف الفتح، هادي العامري.

الجزيرة

أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تقريرا بشأن تطورات الحالة السياسية والاقتصادية في مصر على مدى 8 سنوات، وقد تضمن توصيفا لما حدث في صيف عام 2013 حين أطاح الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

العربية

مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب في تصريح للعربية: اللجنة تبحث في تركيا التفاهم على خطة وجدول زمني لسحبهم من ليبيا بصفة نهائية