لبنان الحر

استهل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب زيارته لروما، بلقاء مع أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. وتناول البحث الازمة التي يمر بها لبنان على كافة الأصعدة، وكيفية حلّها ودعم الفاتيكان المستمر للبنان حكومةً وشعباً، مع التأكيد على أن يكون لبنان، بمنأى عن الصراعات في المنطقة.

صوت لبنان

أكد الاختصاصي في الأمراض الجرثومية والمعدية جاك مخباط أنه حتى الآن لم تظهر الدراسات الجينية في لبنان وجود متحوّر أوميكرون إنما أظهرت وجود متحوّر دلتا فقط، إلا ان فحوصات إضافية أجريت لعينات يُنتظر صدور نتائجها للتثبّت ممّا إذا كان المتحوّر الجديد قد دخل لبنان.

radio orient

شارك رئيس لجنة محمية جزر النخيل وجمعية التربية البيئية المهندس عامر حداد، في مؤتمر حماية البحر المتوسط لوضع خارطة طريق للسنوات المقبلة، الذي أقيم في امارة موناكو، وضم 400 مشارك من 23 دولة مطلة على البحر المتوسط ومن هيئات حكومية ووزارات البيئة ومنظمات دولية.

اذاعة النور

اعلن وزير الداخلية بسام مولوي بانه "في إطار التحضيرات الجارية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، وقّعتُ قرارا بتشكيل لجان القيد العليا والابتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الانتخابية، انفاذاً لقانون الانتخابات النيابية ٤٤/٢٠١٧ المعدّل بموجب القانون النافذ حكماً رقم ٨ تاريخ ٣-١١-٢٠٢١".

صوت المدى

تابع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ التطورات المتعلقة بتجدد ارتفاع عدد المصابين بوباء ​كورونا​ بعد التراجع الذي كان تحقق خلال الفترة الماضية، مبديا قلقه من الواقع المستجد، داعيا الى "الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الوباء من جديد والتجاوب مع الحملات المنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابير الوقائية الضرورية، وجهوزية ​المستشفيات الحكومية​ والخاصة لمواجهة أي طارئ".