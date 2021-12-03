الديار/فادي عيد

نقلت عن مصادر متابعة للدور الروسي إلى أن موسكو تواكب الوضع اللبناني ودورها لم يغب عن الساحة اللبنانية، إنما ثمة ظروف تتعلق يجائحة كورونا، إضافة إلى عوامل أخرى وأسباب خاصة ببعض المسؤولين الروس، وتحديداً من يتولون ملف لبنان والشرق الأوسط، دفعت نحو الإنطباع بانحسار دور موسكو، وخصوصاً بعد المبادرات التي انطلقت من قبل دول أخرى ومنها باريس، أي التسوية الفرنسية ــــــ الإيرانية التي ساهمت بتشكيل الحكومة الحالية والتي دعمتها روسيا، وقد كان لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، اتصال طويل مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في حينه تناول تطورات هذه العملية.

نداء الوطن /غادة حلاوي

نقلت عن بعض المعنيون قولهم عن وجود صعوبات تعتري مشروع استجرار الغاز من مصر عبر الاردن وسوريا، سببها ان البنك الدولي لم يحسم قراره بالتمويل بعد، ولم يقرّ الآلية وانه اشترط على لبنان مجموعة خطوات قد تكون تعجيزية في المرحلة الراهنة ولا قدرة للسلطة اللبنانية على فعلها خصوصاً قبل الانتخابات النيابية كرفع تعرفة الكهرباء وتعيين الهيئة الناظمة التي تحتاج الى اتفاق سياسي ومجلس وزراء معلق انعقاده الى فترة غير محددة.

اللواء/رلى موفق

قالت ان من تواصل مع ميقاتي خلال الساعات الماضية، يقول إن الرجل أمام أيام حاسمة. هو يعوّل على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة العربية السعودية ولقائه ولي العهد محمد بن سلمان من أجل فتح كوة في جدار أزمة لبنان مع الرياض، وأنه يطمح إلى منح الرئيس الفرنسي ورقة استقالة وزير الإعلام كبادرة حسن نية لبنانية تجاه المملكة، لكن هذا الأمر – إذا كان سيحصل - فلا بد له أن يكون اليوم أو غداً، قبل أن تحط الطائرة الفرنسية في السعودية.