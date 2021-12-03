وكالة الأناضول

أردوغان: صادرات تركيا بلغت 221 مليار دولار في عام

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صادرات بلاده بلغت 221 مليار دولار على أساس سنوي (خلال عام) ونشر أردوغان بيانات التجارة الخارجية عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهرت ارتفاع الصادرات في تشرين الثاني الماضي بواقع 33.44 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وقال الرئيس التركي: "وصلت صادراتنا إلى 221 مليار دولار على أساس سنوي، سنعمل بجد أكبر وننتج أكثر ونحقق المزيد من النمو". وبحسب المنشور، سجلت تركيا أعلى عائدات شهرية من الصادرات في تاريخها بواقع 21 مليار و468 مليون دولار. وبلغت الصادرات خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الجاري نحو 203 مليارات و141 مليون دولار. وتصدرت ألمانيا قائمة البلدان الأكثر استيراداً من تركيا بنحو مليار و751 مليون دولار، تبعتها بريطانيا بمليار و478 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بمليار و365 مليون دولار. وسجلت التجارة بالليرة التركية ارتفاعاً بنسبة 53.07 بالمئة، فيما أجري التبادل التجاري بالليرة التركية مع 188 دولة. كما أظهرت البيانات ارتفاع حجم التجارة الخارجية بواقع 29.63 بالمئة، لتصل إلى 48 مليار و263 مليون دولار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

خبير جزائري: وزيرة خارجية ليبيا تريد أن تقدم خدمات للغرب

ذكرت الرباط أن ليبيا قررت سحب ترشيحها لعضوية مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي للسنوات 2022 - 2025 وتنازلت عنه لصالح المغرب. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، فكيف سيكون موقف الجزائر من ذلك في ظل رفضها لقرار عضوية إسرائيل كمراقب في الاتحاد؟ حول هذا الموضوع، قال الأستاذ الدكتور، إسماعيل دبّش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "الجزائر" لوكالة "سبوتنيك": إنّ هذه الخطوة ليست في صالح ليبيا لأنها هي مؤسس الاتحاد الأفريقي، ويفترض أن تكون متواجدة بقوة في الاتحاد الأفريقي، كيف لليبيا أن تتنازل لدولة غريبة عن الاتحاد الأفريقي، لأنها لم تنضم للاتحاد سوى عام 2017، وثانياً كان بالإمكان التنازل للجانب التونسي، بحكم أن بينهما مصالح اقتصادية مهمة جداً وسيولة مالية تمر عبر البنوك التونسية، وتربط بينهما حوالي 500 كلم حدود، وعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين، ويفترض أن ليبيا تنسّق مع الجزائر بحكم أن الأخيرة لها ثقل كبير في المنطقة ولها حدود مع ليبيا أكثر من ألف كيلومتر".